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Транспорт

19:41

Движение на участке Хлебного переулка ограничат до апреля 2021 года

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На участке Хлебного переулка ограничат движение транспорта в связи с проведением работ. Меры продлятся с 30 ноября 2020 года по 25 апреля 2021, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

"(Ограничения) в ЦАО будут введены на участке: Хлебный переулок от дома 24 до дома 36, строение 2 по улице Поварской", – сказано в сообщении.

В центре отметили, что с 30 ноября по 27 декабря ограничения будут действовать с 1:30 до 5:30. Тогда сделают недоступным парковочное пространство, двигаться можно будет по одной полосе.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Доватора в ЦАО Москвы ограничат движение транспорта с 16 ноября 2020 года по 20 февраля 2021. Меры необходимы для проведения работ на инженерных сетях.

Также стало известно, что с 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода перекроют движение.

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