На юго-востоке Москвы с 12 по 15 декабря изменят схему дорожного движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 12 по 15 декабря на юго-востоке столицы изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Московского транспорта.

"Для пассажиров будут закрыты станции "Авиамоторная" и "Лефортово", поэтому с 12 до 15 декабря – будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта, а движение личного транспорта ограничат", – говорится в сообщении.

Участок выделенной полосы на улице Авиамоторной – от улицы Красноказарменной до шоссе Энтузиастов будет практически обособлен для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов.

Водителям на личных авто будет запрещено поворачивать с Солдатской улицы на улицу Наличную, нельзя совершать правый поворот с Авиамоторной на шоссе Энтузиастов при движении от улицы Красноказарменной и поворот с Авиамоторной на улицу Пруд-Ключики.

На участке Авиамоторной в районе дома 43/24 ограничат движение по одной из полос и перед пересечением с улицей Пруд-Ключики. В пресс-службе также добавили, что на некоторых улицах запретят парковаться.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене с 12 декабря ограничат работу ряда станций. Будут закрыты для пассажиров станции Хорошёвская и Шелепиха Большой кольцевой линии. Ограничения связаны с подготовкой к открытию нескольких новых станций БКЛ.