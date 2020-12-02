На юго-востоке Москвы с 12 по 15 декабря изменят схему дорожного движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 12 по 15 декабря на юго-востоке столицы изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Московского транспорта.
"Для пассажиров будут закрыты станции "Авиамоторная" и "Лефортово", поэтому с 12 до 15 декабря – будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта, а движение личного транспорта ограничат", – говорится в сообщении.
Участок выделенной полосы на улице Авиамоторной – от улицы Красноказарменной до шоссе Энтузиастов будет практически обособлен для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов.
Водителям на личных авто будет запрещено поворачивать с Солдатской улицы на улицу Наличную, нельзя совершать правый поворот с Авиамоторной на шоссе Энтузиастов при движении от улицы Красноказарменной и поворот с Авиамоторной на улицу Пруд-Ключики.
На участке Авиамоторной в районе дома 43/24 ограничат движение по одной из полос и перед пересечением с улицей Пруд-Ключики. В пресс-службе также добавили, что на некоторых улицах запретят парковаться.
Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене с 12 декабря ограничат работу ряда станций. Будут закрыты для пассажиров станции Хорошёвская и Шелепиха Большой кольцевой линии. Ограничения связаны с подготовкой к открытию нескольких новых станций БКЛ.
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