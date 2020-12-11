Несколько станций метро закроют с 12 декабря на юго-востоке Москвы

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Несколько станций метро закроют, а движение транспорта ограничат на юго-востоке Москвы с 12 декабря. Меры связаны с открытием нескольких станций Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Станции "Хорошёвская", "Шелепиха" БКЛ и Солнцевский линии закроют с 12 по 22 декабря. Также не будет движения поездов от "ЦСКА" до "Парка Победы", с увеличенным интервалом организуют движение от "ЦСКА" до "Савеловской". При движении в центр по Солнцевкой линии станция "Деловой центр" станет временно конечной.

Отмечается, что на указанный период на участке МЦК Хорошёво – Полежаевская – ЦСКА будет курсировать бесплатный автобус КМ.

С 12 по 14 декабря на Некрасовой линии также закроют участок от "Нижегородской" до станции "Лефортово". В качестве альтернативы пассажирам предлагают пользоваться МЦК и автобусом № 032. Кроме того, в районе будут ходить бесплатные автобусы КМ.

Водителей личного транспорта также ждут определенные ограничения. С 12 до 15 декабря будут недоступны поворот с Солдатской улицы на Наличную, правый поворот с Авиамоторной улицы на шоссе Энтузиастов при движении от Красноказарменной улицы и поворот с Авиамоторной улицы на улицу Пруд-Ключики.

На Авиамоторной улице около дома 43/24 будет ограничено движение по одной из полос. Также двигаться только в одну сторону придется на участке Наличной улицы. Кроме того, станут недоступны некоторые парковки.

Отмечается, что по участку выделенной полосы на Авиамоторной улице от Красноказарменной улицы до шоссе Энтузиастов сможет передвигаться только наземный городской транспорт.

Узнать более детальную информацию об ограничениях можно на сайте.

Ранее сообщалось, что на севере столицы в период с 11 по 23 декабря на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта из-за закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

