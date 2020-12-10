Движение на севере столицы ограничат из-за закрытия участка БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере столицы в период с 11 по 23 декабря на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта из-за закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщает пресс-служба Московского транспорта.

Для проезда автобусов будут выделены полосы для городского транспорта общей протяженностью 9,5 километра на таких участках, как:

Хорошёвское шоссе;

улица Маргелова;

Проектируемый проезд № 6161;

улица Авиаконструктора Сухого – от 1-го Ходынского проезда до Проектируемого проезда № 6161;

1-й Ходынский проезд – от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого;

Ходынский бульвар – от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда;

улица Авиаконструктора Микояна – от дома 39, строения 3, по Ленинградскому проспекту до Ходынского бульвара;

...улица Авиаконструктора Сухого – от дома 1, строения 1, до улицы Авиаконструктора Микояна.

Проезд по полосам для городского транспорта будет разрешен только для наземного общественного транспорта. Для водителей такси проезд запретят.

Кроме того, водителям на личном автомобиле будут запрещены:



проезд к дому 70, корпусу 1, и дому 68 по Хорошёвскому шоссе;

проезд к дому 41, корпусу Г, и дому 39, корпусу 1, по Хорошёвскому шоссе;

левый поворот и разворот с проспекта Маршала Жукова на 3-й Силикатный проезд;

развороты в оба направления на Хорошёвском шоссе в районе улицы 5-й Магистральной и в районе дома 15;

левый поворот и разворот с Хорошёвского шоссе на улицу Маргелова;

проезд с 2-го Хорошёвского проезда на улицу Маргелова;

левый поворот с 2-го Хорошёвского проезда на Хорошёвское шоссе;

повороты с улицы Маргелова на улицу Бориса Петровского;

левый поворот с улицы Авиаконструктора Микояна на Ходынский бульвар.

В пресс-службе также добавили, что на некоторых улицах запретят парковаться.

Ранее сообщалось, что в столичном метро с 12 декабря ограничат работу ряда станций. Будут закрыты для пассажиров станции "Хорошёвская" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии. Ограничения связаны с подготовкой к открытию нескольких новых станций БКЛ.

В декабре должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошёвская" до станции "Мнёвники", а также северо-восточного участка БКЛ – от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская" и оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии.