Движение на севере столицы ограничат из-за закрытия участка БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На севере столицы в период с 11 по 23 декабря на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта из-за закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщает пресс-служба Московского транспорта.
Для проезда автобусов будут выделены полосы для городского транспорта общей протяженностью 9,5 километра на таких участках, как:
Кроме того, водителям на личном автомобиле будут запрещены:
Ранее сообщалось, что в столичном метро с 12 декабря ограничат работу ряда станций. Будут закрыты для пассажиров станции "Хорошёвская" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии. Ограничения связаны с подготовкой к открытию нескольких новых станций БКЛ.
В декабре должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошёвская" до станции "Мнёвники", а также северо-восточного участка БКЛ – от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская" и оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии.
В Москве в конце декабря откроют станцию метро "Электрозаводская"
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