Станцию метро "Деловой центр" откроют для пассажиров 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станцию "Деловой центр" Солнцевской линии Московского метрополитена откроют для пассажиров 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Теперь "Деловой центр" станет конечной станцией Солнцевской линии. На желтой ветке будет увеличена парность поездов. В вагонах станет свободнее, а поездки пассажиров комфортнее", – говорится в сообщении департамента.

Со станции "Деловой центр" пассажиры могут пересесть на МЦК, МЦД, Большую кольцевую линию и Филевскую линию метро.

В департаменте также уточнили, что движения поездов с 12 по 22 декабря на участке "ЦСКА" – "Деловой центр" не будет из-за строительства БКЛ. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным автобусом КМ.

После 22 декабря поезда будут поочередно ходить либо до станции "Деловой центр" БКЛ, либо до станции "Хорошёвская" БКЛ, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что несколько станций метро закроют, а движение транспорта ограничат на юго-востоке Москвы с 12 декабря. Меры связаны с открытием нескольких станций Большой кольцевой линии (БКЛ).