Движение ограничат между станциями "Нижегородская" и "Лефортово" Некрасовской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 12 по 14 декабря не будет движения на участке "Нижегородская" – "Лефортово" Некрасовской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

"Это нужно, чтобы мы подготовили к открытию новую станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии, которая пока будет работать в составе Некрасовской линии", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, по участку "Нижегородская" – "Авиамоторная" – "Лефортово" запустят автобус КМ.

С открытием новой станции "Электрозаводская" свыше 10 тысяч москвичей смогут экономить до 20 минут при поездках в соседние районы. Кроме того, на "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии станет свободнее, отметили в ведомстве.

Новая станция расположена на левом берегу Яузы, вдоль Семеновской набережной. Ее ожидаемый пассажиропоток может составить почти 340 тысяч человек в сутки.