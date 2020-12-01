Станции "Хорошёвская" и "Шелепиха" БКЛ метро закроют с 12 по 22 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошёвская" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии метро. Это связано с открытием нескольких новых станций БКЛ, сообщили в пресс-службе Дептранса.

"Мы готовим к открытию сразу несколько новых станций Большой кольцевой линии. Перед открытием мы интегрируем их с метро, поэтому движение на нескольких участках временно ограничат. С 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошёвская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что на участке "ЦСКА" – "Савеловская" будет увеличен интервал движения поездов. На участке "ЦСКА" – "Парк Победы" движения поездов не будет вовсе.

В эти же даты на Солнцевской линии поезда, следующие от "Рассказовки" в центр, после "Парка Победы" поедут до станции "Деловой центр", которая станет конечной.

Отмечается, что на время закрытия на участке МЦК Хорошёво – "Полежаевская" – "ЦСКА" пустят бесплатный автобус КМ.

В Дептрансе заявили, что новые станции позволят сократить на 40 минут ежедневную дорогу для более 40 тысяч москвичей, которые пользуются городским транспортом. Станция "Октябрьское поле" разгрузится на 28%, "Щукинская" – на 11%, "Полежаевская" – на 26%.

Ранее сообщалось, что в декабре должны закончить строительство западного участка БКЛ метро от станции "Хорошёвская" до станции "Мнёвники", а также северо-восточного участка БКЛ от станции "Лефортово" до станции "Электрозаводская" и оборотных тупиков за станцией "Деловой центр" на Калининско-Солнцевской линии