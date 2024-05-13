Врачи в Подмосковье спасли женщину, которая подавилась шашлыком

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Врачам удалось спасти жительницу Сергиево-Посадского городского округа, которая едва не погибла на майских праздниках. Обедая с семьей на природе, 55-летняя женщина подавилась куском шашлыка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Скорая помощь отвезла ее в приемное отделение Сергиево-Посадской больницы. Во время обследования медики обнаружили, что непрожеванное мясо застряло в пищеводе. По словам врачей, если бы пища оказалась в трахее, инцидент мог привести к летальному исходу.

"При помощи эндоскопа мы низвели непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание. Женщине не потребовалась госпитализация, она была выписана с дальнейшими рекомендациями врача", – поделилась подробностями случившегося заведующая хирургическим отделением № 3 Сергиево-Посадской больницы Светлана Александрова.

Она также обратила внимание, что, в соответствии с рекомендациями врачей, не следует торопиться при приеме пищи. Еду необходимо тщательно прожевывать, брать в рот небольшие кусочки и сохранять при этом молчание.

Ранее сообщалось, что эксперт одной из сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская напомнила о важности наблюдения за своим давлением. По ее словам, гипертония опасна для человека абсолютно в любом возрасте. Основная проблема заключается в том, что высокое давление далеко не всегда сопровождается явными симптомами. Однако его длительное сохранение ведет к увеличению риска развития опасных заболеваний, таких как инсульт и инфаркт.