Косметолог Аюпова рассказала, как убрать отеки после майских праздников

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Баня и включение костного бульона в рацион питания поспособствуют борьбе с отеками на теле, которые могут возникнуть после майских выходных. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на косметолога-дерматовенеролога Татьяну Аюпову.

Эксперт рассказала, что в целях борьбы с отеками стоит заняться разгоном лимфатической системы. Для этого можно пойти в баню и воспользоваться вениками. Их воздействие на тело подобно массажу. Аюпова посоветовала идти ими снизу вверх: начать с ног и постепенно подниматься к груди и шее. Это связано с тем, что лимфа движется именно в таком направлении.

Кроме того, избавиться от отеков помогут длительные прогулки и пробежки. Специалист рекомендует обращаться к этому методу в том случае, если человеку позволяет вес. Активное движение поспособствует разгрузке лимфатической системы и выводу лишней жидкости из организма, уточнила она.

Также Аюпова напомнила о пользе самомассажа, который поможет улучшить приток крови. По ее словам, необходимо разминать шею. Так кровь будет более активно приливать к коже, что ускорит лимфатическое движение.

Эксперт призвала ограничить употребление соленого и сладкого после праздников и рекомендовала отдать предпочтение костному бульону или супам. Она также напомнила о важности налаженного режима сна и снижении количества стресса.

"Чем больше вы едите хорошего белка, который есть в супах и бульонах, тем меньше вам хочется есть сладкого. А те, кто очень любит соленое, имеют проблемы с хроническим стрессом и с надпочечниками. Этой категории людей важно хорошо высыпаться. Чем меньше вы спите и больше стрессуете, тем больше едите сладкого и соленого и сильно отекаете", – пояснила специалист.

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