Врач Ревякина: майское похолодание в Москве облегчит симптомы у аллергиков

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Жители Москвы с аллергией на пыльцу березы почувствуют облегчение симптомов из-за похолодания. Об этом сообщила врач Вера Ревякина.

По ее словам, береза является сильным аллергеном. При жаркой погоде симптомы у аллергиков проявляются больше, чем при холодной.

"Сейчас у нас перепады идут – то холодно, то жарко, то опять холодно. Поэтому пациенты реагируют на пыльцу, но есть периоды, когда ослабевает симптоматика", – цитирует Ревякину Агентство "Москва".

Пыление березы, по словам врача, закончится в конце мая. До окончания периода она советовала аллергикам носить маски и принимать лекарства. Ношение масок специалист назвала эффективным методом защиты от пыльцы.

Ранее столичный Депздрав опубликовал рекомендации для аллергиков на сезон цветения. В департаменте уточнили, что пыление березы обычно составляет около 20 дней, степень интенсивности зависит от метеорологических условий – интенсивный ветер и осадки снижают количество аллергенов в воздухе.

