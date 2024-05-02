Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците глазных капель от аллергии

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Нехватки глазных капель от аллергии на основе кромоглициевой кислоты в российских аптеках не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

По информации ведомства, лекарство выпускается без перебоев в массовый оборот. Например, за четыре месяца в этом году было произведено свыше 160 тысяч упаковок, а на данный момент в аптеках, включая столичные, находится примерно 120 тысяч товаров.

"Пациенты, которым для лечения назначен препарат с международным непатентованным наименованием "Кромоглициевая кислота", будут им обеспечены", – уточнили в Росздравнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что данные глазные капли пропали из столичных и подмосковных аптек. Как уточняли издания, препарат отсутствовал на складах еще с начала сезона цветений.

До этого Минздрав РФ зарегистрировал уникальный антибактериальный препарат широкого спектра действия для лечения осложненных инфекций. По информации министерства, "Фтортиазинон" разработан в РФ и выпущен в массовое производство в форме таблеток.

