Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

В перечень добавлены три препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями, а также инфекционно-воспалительными заболеваниями.

"Это цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат", – уточнили в кабмине.

Среди новых ЖНВЛП также есть два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом – сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Препараты подойдут для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы "14 высокозатратных нозологий".

В сообщении отметили, что данные медикаменты производят на территории Российской Федерации. Государство также регулирует цены на ЖНВЛП. Врачи применяют эти медикаменты при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи россиянам. Перечень ЖНВЛП включает в себя свыше 800 препаратов.

Минздрав централизованно закупает медикаменты для лечения высокозатратных нозологий, которые потом бесплатно выдаются пациентам. Расходы на закупку препаратов финансируются из федерального бюджета.

Ранее в России заморозили предельные цены на некоторые жизненно важные противовирусные препараты до 1 января 2025 года.