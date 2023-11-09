Предельные цены на ряд противовирусных препаратов заморозят до 2025 года

Фото: depositphotos/kubais

Предельные цены на некоторые жизненно важные противовирусные препараты не изменятся до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Соответствующее постановление было размещено на портале правовой информации. Оно продлевает порядок регистрации лекарств.

"До 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", – отметило ведомство.

До этого правительство РФ увеличило количество квот на ввоз, вывоз, хранение и производство ряда наркотических веществ, из которых создают лекарства. Речь идет об увеличении квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил. Из них создают лекарства, которые сейчас востребованы населением.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев этого года московские производители увеличили выпуск лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, на 50,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Столичные предприятия производят болеутоляющие препараты, антибиотики, различные вакцины, иммунобиологические и противовирусные таблетки, средства для профилактики, лечения болезней сердца и кровеносных сосудов, а также других заболеваний.

Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"