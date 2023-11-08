Кабмин РФ увеличил число квот на ряд нарковеществ для создания лекарств

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Правительство РФ увеличило количество квот на ввоз, вывоз, хранение и производство ряда наркотических веществ, из которых создают лекарства. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве РФ.

Уточняется, что речь идет об увеличении квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил. Из них создают лекарства, которые сейчас востребованы населением, добавили там.

В Кабмине добавили, что принятие нового документа даст дополнительную возможность для развития российского фармацевтического производства. За счет этого увеличатся объем производства препаратов, доля отечественных лекарств на рынке, а также российский экспортный потенциал.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев этого года московские производители увеличили выпуск лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, на 50,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Столичные предприятия производят болеутоляющие препараты, антибиотики, различные вакцины, иммунобиологические и противовирусные таблетки, средства для профилактики, лечения болезней сердца и кровеносных сосудов, а также других заболеваний.

Разработку препаратов для лечения различных заболеваний начнут в "Технополисе "Москва"