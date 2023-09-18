Объем производства фармацевтической продукции в Москве вырос более чем на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За шесть месяцев текущего года столичные производители увеличили выпуск лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, на 50,6% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Фармацевтика – одна из тех отраслей столичной промышленности, в которой наука и инновации в кратчайшие сроки внедряются в технологические процессы, что в конечном счете позволяет уверенно наращивать производственные мощности. Сегодня в городе действуют 95 площадок по производству медикаментов, на которых заняты более 15 тысяч человек", – рассказал он.

По его словам, московские предприятия производят болеутоляющие препараты, антибиотики, различные вакцины, иммунобиологические и противовирусные таблетки, средства для профилактики, лечения болезней сердца и кровеносных сосудов, а также других болезней.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что производители проводят работу над тем, чтобы обеспечивать растущий спрос и поставлять на рынок важнейшие виды лекарственных препаратов.

"Так, за отчетный период в городе было изготовлено более 2 миллионов упаковок противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов и свыше 3,5 миллиона упаковок медикаментозных средств для лечения органов дыхательной системы – это в 2 и 1,6 раза соответственно превышает объемы производства с января по июль 2022 года", – добавил он.

Овчинский напомнил, что на территории города в данный момент действуют более 4 тысяч предприятий, на которых в совокупности работают 720 тысяч граждан.

Ранее Ефимов сообщал, что компания "Биокад" и Московский эндокринный завод поставили столичным медучреждениям более 1,2 миллиона упаковок лекарств в рамках офсетных контрактов, заключенных с городом.

Замглавы столичного Депздрава Юлия Антонова добавила, офсетные контракты позволяют обеспечить Москву необходимыми препаратами. Так, продукция "Биокада" покрывает около 15% потребности города в лекарствах для лечения онкологии и 30% – в препаратах для лечения неспецифического язвенного колита и болезни Крона.



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