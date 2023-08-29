Производство абсорбирующего белья по офсетному контракту открылось в парке "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На территории парка "Руднево", шестой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", открылось производство по изготовлению абсорбирующего белья по офсетному контракту. Перед этим инженеры провели пусконаладочные работы и приступили к выпуску продукции.

"Офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья подписан в начале 2023 года. Под создание производства город выделил компании "ВИП-Камилла" площадку в 5,5 тысячи квадратных метров в индустриальном парке "Руднево", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в данный момент инвестор уже приступил к выпуску продукции, которая будет создаваться на современном оборудовании.

Ефимов подчеркнул, что запуск нового производства позволит создать более 70 новых рабочих мест для жителей Москвы.

Согласно условиям контракта, инвестор должен вложить в предприятие не менее 300 миллионов рублей, после чего город будет готов в течение 10 лет закупить продукцию на 11,7 миллиарда рублей, объяснил заммэра.

Поставка подгузников в учреждения столицы в рамках контракта должна начаться уже в 2023 году, а пеленок – в четвертом квартале следующего года, подчеркнул он.

"В этом году компания первой на площадке "Руднево" получила статус резидента ОЭЗ столицы. Теперь инвестор может рассчитывать на значительные льготы, такие как освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В течение первого года работы "ВИП-Камилла" планирует изготовить 79 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок, добавил он.

Овчинский рассказал, что столица гарантированно предоставляет предприятию спрос на выпускаемые изделия. Город подписывает офсетные контракты на поставку социально важной продукции предприятиями уже с 2017 года. По уже заключенным они вложат более 19 миллиардов рублей в создание или модернизацию заводов.

"Для успешного решения задач по комплексной поддержке людей с инвалидностью запуск масштабного производства абсорбирующего белья играет важную роль", – сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

По его словам, департамент ежегодно обеспечивает данной продукцией более 100 тысяч москвичей.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в Москве начнутся конкурсы среди инвесторов на право заключить два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства. Столица уже заключила 12 подобных контрактов на поставку медикаментов и медицинских изделий, продуктов для молочных кухонь города и систем для хранения архивов, по 6 из них город уже начал получать продукцию, напомнил он.



Собянин: Москва заключит два офсетных контракта в сфере коммунального хозяйства