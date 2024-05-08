Эксперт Малиновская объяснила, как гипертония может привести к смерти

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Гипертония – повышенное давление – опасна для человека абсолютно в любом возрасте, рассказала "Радио 1" эксперт одной из сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская.

Она объяснила, что гипертонию часто называют "тихим убийцей", поскольку высокое давление далеко не всегда сопровождается явными симптомами. Иногда человек может жить с высоким давлением, не ощущая его, а в результате повышается риск развития опасных заболеваний, таких как инсульт, инфаркт, также могут возникнуть проблемы с почками и множество других нарушений.

Специалист уточнила, что давление в норме не превышает показатель 120/80. Если числа на тонометре выше, то необходимо проконсультироваться с врачом. В группе риска находятся люди с лишним весом и те, чьи родственники болеют гипертонией. Малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем и возраст старше 65 лет тоже являются факторами риска.

Малиновская обратила внимание на то, что постоянное повышенное давление может указывать на нарушения в работе щитовидной железы, сердца, надпочечников, проблемы с почками, быть признаком эндокринных опухолей, поэтому особенно важно вовремя обратиться к специалисту.

По ее словам, в этом случае нужно записаться на прием к терапевту или кардиологу, пройти ряд обследований и сдать анализы: ЭКГ, УЗИ почек и сердца, анализ крови на холестерин, анализ мочи для определения концентрации микроальбумина.

Малиновская заключила, что артериальная гипертония является самым распространенным предотвратимым фактором риска преждевременной смерти, поэтому нужно скорректировать образ жизни и обратиться к медикам, если это необходимо.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко назвала главные причины камней в почках. По ее мнению, камни в почках появляются при нарушенном обмене веществ и накоплении нерастворимых солей. Помимо этого, ожирение или болезнь Крона (хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта. – Прим. ред.) также являются одним из факторов появления заболевания.