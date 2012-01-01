Фитнес-эксперт Каневский назвал заболевания, при которых запрещены стандартные тренировки

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский, рассказал, как подходить к тренировочному процессу при определенных проблемах со здоровьем.



Всем знакомо шутливое выражение: "У нас нет здоровых людей – есть недообследованные". Согласитесь, не каждый из нас регулярно проходит диспансеризацию или бежит к врачу, когда хоть что-то беспокоит. Нередко мы просто позволяем себе принять "какое-то лекарство" в надежде, что все пройдет.

Но когда речь заходит об абонементе в фитнес-клуб или начале тренировок в любом другом направлении, мало кто задумывается, что при наличии определенных проблем со здоровьем те или иные виды нагрузок будут не просто противопоказаны – они могут резко ухудшить состояние человека. Поэтому предлагаю разобраться, при каких видах патологий какие виды нагрузок лучше исключить, чтобы не ухудшить здоровье окончательно.

Гипертония

По версии Всемирной организации здравоохранения, количество людей с гипертонической болезнью (повышенное артериальное давление) за последние 30 лет увеличилось с 650 миллионов людей до 1,28 миллиарда. При этом больше половины не проходят лечение. Основными причинами развития состояния являются малоподвижный образ жизни (гиподинамия), неправильное питание, в частности из-за фастфуда, употребление алкоголя, курение, сильные психоэмоциональные переживания, недосып, отсутствие регулярной физической активности. Как правило, для гипертоников чаще характерно наличие избытка веса тела, но и у людей без лишнего веса тоже встречается данный диагноз.

Если вы знаете, что у вас может повыситься давление, либо даже помтавлен соответствующий диагноз, к нагрузкам нужно подходить очень аккуратно, особенно если ваш лечащий врач прописал соответствующую медикаментозную терапию.

Так что нельзя делать при гипертонии?

Интенсивные кардиотренировки: нельзя бегать, прыгать на скакалке и выполнять любые аэробные нагрузки, которые сильно повышают пульс (поэтому есть ряд ограничений и по групповым урокам). Например, танцевальные направления, а также разные виды аэробных классов лучше не посещать. Стоит отдать предпочтение таким направлениям, как йога (для новичков), пилатес, аквааэробика для новичков или просто плавание.

С осторожностью нужно заниматься в тренажерном зале: нельзя работать с большими весами (когда выполняете менее 12 повторений), запрещена статика (планка, стульчик), нельзя выполнять упражнения, когда голова находится ниже корпуса (гиперэкстензия, упражнения на пресс).

Также с осторожностью нужно отнестись к популярным сейчас единоборствам, где точно запрещено стоять в спаррингах, так как попадания по корпусу и голове могут спровоцировать развитие острого состояния.

Но главная рекомендация: если вы планируете начать тренироваться, в том числе чтобы похудеть и снизить артериальное давление, обратитесь к тренеру с дипломом тренера ЛФК либо врачу ЛФК.

Проблемы с позвоночником

Проблемы со стороны позвоночника также являются одной из самых распространенных патологий у взрослых. Причины здесь также напрямую связаны с малоподвижным образом жизни, особенно сидячим положением, избытком веса тела, слабо развитой мускулатурой, а также с искривлением осанки, которое формируется в подростковый период.

Самыми распространенными проблемами являются так называемые межпозвонковые протрузии и грыжи, при наличии которых человек начинает испытывать боль в месте повреждения межпозвонкового диска, а также когда появляется отдающая боль в какой-нибудь части тела. Да, это все звучит достаточно неприятно и требует квалифицированной помощи. Причем здесь, в отличие от гипертонии, которая сначала может не сильно мешать жить, человек сразу начинает испытывать дискомфорт, поэтому вынужден обратиться к врачу.

Так какие нагрузки можно давать при наличии такого диагноза? На период лечения, пока не закончится острая фаза, любые тренировки запрещены, кроме методик ЛФК строго под наблюдением специалиста.

Когда болевой синдром снят и восстановлена работоспособность, запрещено: бегать, прыгать, давать так называемую вертикальную нагрузку на позвоночник (приседания со штангой, жим штанги или гантелей сидя или стоя), также запрещены прыжки в воду, как ногами так и руками вперед. Из групповых направлений я не рекомендую такие занятия, как кроссфит, силовые групповые уроки, а также аштанга йога; из единоборств – все виды борьбы.

Проблемы с суставами

Проблемы с суставами также являются частым ограничением в тренировках. Как правило, это коленные суставы, а причина патологии – травма. А это значит, что перед началом занятий нужно по возможности пройти соответствующее лечение (чаще оперативное), чтобы максимально восстановить функцию коленного либо другого травмированного сустава.

В любом случае, если вы начали заниматься, нельзя давать на сустав вообще никакую нагрузку, которая будет вызывать дискомфорт и боль. Основные ограничения связаны с работой со свободными весами (штанги и гантели в тренажерном зале), а также с единоборствами. Лучше подходят более спокойные направления – например занятия в воде.

Если вы при наличии определенных проблем со здоровьем приняли решения включить в свою жизнь умеренные физические нагрузки – это правильный и нужный шаг, так как именно физактивность является важной составляющей в решении проблем со здоровьем.

Но важно эти нагрузки подобрать так, чтобы они были действительно полезными, а не усугубили состояние. Поэтому перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь со специалистом.