Терапевт Тимощенко назвала главные причины камней в почках

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Камни в почках появляются при нарушенном обмене веществ и накоплении нерастворимых солей. Помимо этого, ожирение или болезнь Крона (хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта. – Прим. ред.) также являются одним из факторов появления заболевания, заявила терапевт Анастасия Тимощенко. Об этом сообщает News.ru.

По словам врача, артериальная гипертензия, нарушение обмена мочевой кислоты, патологии желудочно-кишечного тракта, состояния после операций по резекции кишечника, мальабсорбция тоже могут привести к этому недугу.

Тимощенко призвала обратить пристальное внимание на свое здоровье людей, находящихся в группе риска, – с инфекцией мочевыводящих путей.

В свою очередь, терапевт Ирина Баранова рассказала о семи правилах похудения, сообщает Pravda.Ru.

Во-первых, необходимо выбрать правильный интервал питания и полностью исключить перекусы. Баранова отметила, что взрослому человеку хватает 2–3 приемов пищи в день. Во-вторых, яркий свет за окном физиологически считается более подходящим для завтрака.

Третье правило касается трехразового питания, продолжила терапевт. По ее словам, 45–50% от рациона должен составлять завтрак, 30–35% – обед и оставшиеся 20–30% – ужин.

Как уточнила эксперт, по четвертому правилу завтрак должен состоять из белков и полезных жиров. Пятое правило предполагает употребление сложных углеводов типа цельных круп и бобовых на обед с добавлением мяса, птицы или рыбы.

Ужин, по шестому правилу, должен быть скромным, а больше половины тарелки надо отдать клетчатке. И седьмое правило – фрукты лучше употреблять в первой половине дня и только до или после основного приема пищи, заключила Баранова.

Ранее уролог Антон Ротов заявил, что на здоровье почек влияют переохлаждение, неправильное питание, очаги хронической инфекции, хронические заболевания и некоторые лекарства. По его словам, пик сезонной заболеваемости мочевыми инфекциями приходится на осенне-зимний период. При переохлаждении снижается общий иммунитет и организм становится уязвимее для различных патогенов, отметил эксперт.