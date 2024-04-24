Диетолог Шпак рассказала, как метод рефид помогает снижать вес

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Рефид, то есть загрузка организма медленными углеводами от одного до четырех дней, помогает снижать вес. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, к сложным углеводам относятся каши, макароны и крахмалистые овощи (картофель, тыква). Такие продукты быстро насыщают и помогают ускорить метаболизм, который часто замедляется в условиях длительного дефицита калорий, дополнила Шпак.

Нутрициолог предупредила, что для рефида есть ряд ограничений. Например, этот метод не рекомендуется использовать людям на ранних стадиях диеты. Рефид не применяется в тех случаях, когда у человека более 50% жировой массы от общего веса.

"В этой ситуации углеводная загрузка даст эффект дополнительного набора веса", – объяснила Шпак.

Диетолог уточнила, что рефид правильно сработает на спортивном теле. Такой метод похудения применяется на более продвинутом уровне, подчеркнула она. Эксперт советует придерживаться сбалансированной диеты без резких изменений в рационе. Несмотря на популярность "углеводной загрузки", лучше к таким методам не прибегать, заключила Шпак.

Кроме того, две трети россиян признали бесполезным худеть к лету. Более 70% респондентов отметили, что им не удалось удержать вес после похудения с помощью диет, сообщает "Газета.ру".

По данным экспертов, наиболее эффективными способами снизить вес оказались спорт и правильное питание (38,8% опрошенных), а также подсчет калорий (32,1%). Порядка 57,6% респондентов набирали вес на классических диетах, еще 27,8% участников опроса демотивировались из-за застоя веса.

Самыми популярными диетами были интервальное голодание (42,9%) и кето-диета (16,4%). Диеты с жесткими ограничениями теряют популярность, оказываясь самыми невостребованными: детокс-диета (8,6%) и питьевая (8,3%).

Порядка 94% респондентов получают информацию о похудении через социальные сети: блоги, телеграм-каналы, сообщества в соцсети "ВКонтакте", уточнили специалисты.

Врач Руслан Масгутов заявил, что диета не является самодостаточным методом здорового похудения. Для эффективного снижения веса необходимо учитывать три фактора: питание, биомеханику и психосоматику, заключил специалист.

Ранее диетолог Мария Волынкина назвала главные ошибки при похудении. Речь идет об отсутствии физической нагрузки и голодании. По словам специалиста, голодание является стрессом для организма, который заставляет его накапливать жир. Физическая нагрузка увеличивает расход калорий и ускоряет метаболизм, утверждает Волынкина.