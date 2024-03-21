21 марта, 17:12Общество
Диетологи рассказали, чем опасны разгрузочные дни
Фото: 123RF/whitebearstudio1
Намеренное сокращение калорий, периодическое голодание и монодиеты вовсе не так эффективны, как может показаться на первый взгляд. Британские диетологи Роб Хобсон и Дуэйн Меллор в беседе с изданием Daily Mail рассказали об опасности разгрузочных дней, их влиянии на снижение уровня сахара и дефицит питательных веществ.
По словам Хобсона, разгрузочные дни в виде интервального голодания, то есть отказ от пищи на 16 часов и больше, могут повлечь за собой опасное снижение концентрации глюкозы в крови. Для организма это может проявиться в виде слабости, сонливости, головокружении и других различных расстройств мозговой активности, а также может привести к анемии и обморочным состояниям.
Особенно это сказывается на людях, болеющих сахарным диабетом, пожилых и беременных женщинах, заметил эксперт.
Отказ от определенных продуктов также не является оптимальным решением для похудения. Суть монодиет заключается в употреблении только одного продукта или блюда, например яблок, творога или каши. Как отметили врачи, такое скудное разнообразие неспособно дать организму достаточное количество питательных веществ и витаминов, какое положено, добавили диетологи.
Кроме того, последствиями разгрузочных дней могут также стать проблемы с вниманием, памятью, раздражительностью и апатией, заключили специалисты.
Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое сушка, кому она подходит и чем может быть опасна. Как заметил эксперт, это метод быстрой сгонки, позволяющий вывести воду из организма не только с целью избавиться от лишних килограммов, но и для развития максимально прорисованной мускулатуры.
"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали о разновидностях детокса
Читайте также
- Врач объяснил, почему пост нельзя воспринимать как диету
- Диетолог рассказала, какие продукты приводят к мочекаменной болезни