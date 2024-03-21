Диетологи рассказали, чем опасны разгрузочные дни

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Намеренное сокращение калорий, периодическое голодание и монодиеты вовсе не так эффективны, как может показаться на первый взгляд. Британские диетологи Роб Хобсон и Дуэйн Меллор в беседе с изданием Daily Mail рассказали об опасности разгрузочных дней, их влиянии на снижение уровня сахара и дефицит питательных веществ.

По словам Хобсона, разгрузочные дни в виде интервального голодания, то есть отказ от пищи на 16 часов и больше, могут повлечь за собой опасное снижение концентрации глюкозы в крови. Для организма это может проявиться в виде слабости, сонливости, головокружении и других различных расстройств мозговой активности, а также может привести к анемии и обморочным состояниям.

Особенно это сказывается на людях, болеющих сахарным диабетом, пожилых и беременных женщинах, заметил эксперт.

Отказ от определенных продуктов также не является оптимальным решением для похудения. Суть монодиет заключается в употреблении только одного продукта или блюда, например яблок, творога или каши. Как отметили врачи, такое скудное разнообразие неспособно дать организму достаточное количество питательных веществ и витаминов, какое положено, добавили диетологи.

Кроме того, последствиями разгрузочных дней могут также стать проблемы с вниманием, памятью, раздражительностью и апатией, заключили специалисты.

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