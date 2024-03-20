Диетолог рассказала, какие продукты приводят к мочекаменной болезни

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Избыточное употребление сахара приводит к нарушению обмена веществ и повышению концентрированности мочи. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-диетолога Марину Макишу.

По мнению врача, появление камней в почках связано с регуляцией баланса электролитов и обменных процессов. При сахарном диабете серьезно поражаются почки.

Для правильной работы почек специалист рекомендовала включить в рацион творог. Он снижает усвоение солей в кишечнике и способствует их выведению. Макиша также считает, что для профилактики мочекаменной болезни важно следить за питьевым режимом.

"Еще лучше употреблять напитки со слабым мочегонным эффектом. Для этого подойдет шиповник", – рассказала диетолог.

По ее словам, в шиповнике содержатся флавоноиды, которые защищают организм от свободных радикалов и улучшают работу почек. Для профилактики болезни будет достаточно одного-двух стаканов отвара шиповника в день.

Ранее диетолог Ольга Редина рассказала, что продукты, богатые антиоксидантами и коллагеном, могут замедлить процесс старения. Антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, цитрусовых, орехах, некрахмалистых овощах, а коллаген – в яйцах, мясе, костном бульоне, морских водорослях и рыбе.

