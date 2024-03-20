Диетолог рассказала, чем опасны несезонные фрукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С приходом весны особенно остро ощущается дефицит витамина С, в связи с чем многие люди пытаются возместить его употреблением несезонных ягод и фруктов. Диетолог Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik рассказала, почему не стоит этого делать.

По ее словам, несмотря на привлекательный внешний вид, плоды зачастую не только бесполезны, но и опасны. Тепличные фрукты лишь приблизительно имеют похожий состав с выросшими в естественных условиях. Свои полезные свойства они теряют при сборке и транспортировке, кроме того, при больших расстояниях плоды претерпевают химическую обработку. Диетолог подчеркнула, что это может привести к аллергическим реакциям.

Врач также отметила, что для восполнения сезонного витамина C россиянам стоит прибегнуть к альтернативным источникам полезных веществ. Свое внимание лучше обратить на ягоды, привезенные из северных лесов. Их правильно упаковывают, вакуумизируют и хранят при низких температурах. Также полезно употреблять замороженные клюкву, бруснику и морошку, заключила Мойсенко.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, какие витамины помогут придать сил организму весной. Свое состояние россиянам помогут поддержать витамин D, магний и омега-3. Их можно принимать круглогодично по 1–2 капсулы в сутки без назначения врача.

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