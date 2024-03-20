Врач объяснил, почему пост нельзя воспринимать как диету

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Пост нельзя воспринимать как способ похудеть, потому что это нецелесообразно с православной точки зрения, также для сброса веса нужно придерживаться советов врача, учитывать индивидуальные потребности, запреты по питанию. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил гастроэнтеролог Дмитрий Федулов.

Он рассказал, что пост требует соблюдения ограничений в питании, но строго их придерживаются монашествующие, а для остальных людей допускаются послабления в зависимости от состояния здоровья. Во время поста, продолжил врач, нельзя употреблять мясо, колбасу, рыбу, молочные продукты, сдобу и алкоголь. Те, кто придерживается поста, могут есть овощи, фрукты, ягоды, бобовые, крупы, соусы, орехи, сухофрукты, грибы, черный хлеб, мед и постную выпечку, сказал он и добавил, что еще допускается употребление морепродуктов.

Гастроэнтеролог отметил, что человеческому организму требуется время, чтобы привыкнуть к определенному питанию. Резкие переходы от обычного рациона к постному и обратно ведут к стрессу, который может спровоцировать обострение уже существующих хронических заболеваний, а также поспособствовать появлению новых болезней, объяснил Федулов.

Врач рекомендовал при соблюдении поста вводить ограничения постепенно. Запреты в употреблении конкретных продуктов могут быть индивидуальны и зависеть от состояния здоровья, наличия заболеваний и принимаемых препаратов. В этом случае нужно обязательно посоветоваться с лечащим врачом, резюмировал эксперт.

В свою очередь, эндокринолог Наталья Лазуренко заявила, что средиземноморская диета, основанная на традиционном питании стран данного региона, таких как Греция, Испания, Италия, – один из наиболее рекомендуемых и исследованных типов диет. Об этом сообщает News.ru.

Специалист отметила, что такое питание богато витаминами и антиоксидантами, помогает снизить воспаление в организме и укрепляет иммунную систему. Так, рыба, орехи и оливковое масло, в которых много полиненасыщенных жирных кислот, могут улучшить когнитивные функции и снизить риск развития болезни Альцгеймера, подчеркнула Лазуренко.

Кроме того, по словам эндокринолога, средиземноморская диета, богатая клетчаткой и низким уровнем простых углеводов, может помочь контролировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета. Благодаря множеству фруктов, овощей, орехов и зерновых продуктов средиземноморская диета способна поддерживать здоровый вес и контролировать аппетит, указала специалист.

Она уточнила, что этот вид диеты считается одним из здоровых и сбалансированных питательных рационов, который способствует долголетию и улучшению общего самочувствия. Однако только правильное питание не способствует похудению, предупредила Лазуренко и сказала, что для этого также важны режим дня, полноценный сон, физическая активность и забота об организме.

Ранее диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина сообщила, что сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы мешают человеку похудеть. По ее мнению, на время диеты стоит отказаться от острой, жирной и соленой еды, в том числе от консервов, сосисок, колбас, полуфабрикатов и алкоголя, который снижает метаболизм.

"Доктор 24": эксперт рассказала про особенности итальянского рациона