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04 марта, 15:36

Общество

Свыше 50% опрошенных россиян заявили о желании вести более здоровый образ жизни

Фото: depositphotos/sjenner13

Порядка 56% участников опроса социологического агентства "Вебер" заявили, что хотели бы вести более здоровый образ жизни. Об этом сообщает телеканал "360".

По мнению респондентов, психологические факторы и стресс наносят здоровью больший вред, чем употребление наркотиков.

48% человек заявили, что следят за состоянием организма, но при плохом самочувствии 65% из них лечатся самостоятельно. За помощью к медикам при появлении первых симптомов заболеваний обращаются только 23% респондентов.

Ежедневно комплекс физических упражнений выполняют 14% опрошенных. Кроме того, 21% респондентов тренируются несколько раз в неделю, а 40% признались, что вообще не занимаются спортом.

49% человек сообщили о готовности соблюдать определенный режим питания ради фигуры. Однако участники опроса также отмечали, что не смогли бы отказаться от сладкого, мучного, жирного мяса и рыбы, если бы им пришлось сесть на диету.

Ранее клинический психолог Никита Чернов сообщил, что если грусть, апатия и подавленность наблюдаются на протяжении долгого времени, это могут быть симптомы настоящего психического нарушения. Чернов также предупредил, что депрессии могут быть подвержены пожилые люди, которые теряют дееспособность.

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