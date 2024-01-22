Хирург рассказал о связи депрессии и ожирения

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Депрессивное состояние может способствовать изменению пищевых привычек и отсутствию физической активности, что влияет на набор веса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бариатрического хирурга Бекхана Хациева.

"Люди, страдающие депрессией, часто "заедают" эмоции, чтобы найти утешение или уйти от негативных переживаний. Это может привести к увеличению потребления высококалорийной пищи, богатой углеводами и сахарами. Кроме того, депрессивный эпизод, как правило, сопровождается снижением энергии и мотивации, что приводит к уменьшению физической активности", – сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что во время депрессии у человека увеличивается уровень кортизола, гормон стресса, что помогает накоплению жира в организме.

"Люди с депрессией страдают от нарушения сна – либо спят очень много, либо прерывисто и некачественно. Недосып или увеличенное количество часов сна замедляет метаболизм, что тоже влияет на набор веса", – добавил Хациев.

Он отметил, что депрессия и ожирение являются серьезными заболеваниями, которые необходимо вовремя лечить. Специалист посоветовал при регулярном плохом настроении, утрате мотивации, появлении доминирующих негативных установок обращаться к психотерапевту и психиатру. В случае с ожирением, продолжил врач, стоит проконсультироваться с эндокринологом и бариатрическим хирургом.

Кроме того, ожирение провоцирует развитие психологических и физиологических проблем – наличие чувства вины, неуверенности в себе, сахарного диабета второго типа, болезней сердца и суставов, заключил эксперт.

По данным Росстата, в 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения. Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ в 2022 году обнаружили у 13 миллионов россиян. Из них сахарный диабет выявили у 5,27 миллиона человек, а ожирение – у 2,17 миллиона.

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