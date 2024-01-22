Росстат назвал число россиян с диагнозом "ожирение"

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В 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения. Об этом говорят данные, опубликованные в сборнике Росстата "Здравоохранение в России – 2023", которые приводит РБК.

Уточняется, что в 2020 году врачи поставили 372 тысячи таких диагнозов, а в 2021 году – 383 тысячи.

Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ в 2022 году обнаружили у 13,05 миллиона россиян. Из них сахарный диабет выявили у 5,27 миллиона россиян, а ожирение – у 2,17 миллиона. За два года до этого общее количество людей с такими диагнозами было меньше почти на миллион – 12,07 миллиона.

Среди детей до 14 лет в 2022 году ожирение выявили у 108 тысяч. В 2010 году такой диагноз поставили 69 тысячам детей, а в 2015 году – порядка 93 тысячам. Свыше 40 тысяч подростков от 15 до 18 лет получили такой диагноз в 2022 году и почти в два раза меньше в 2010 году – 21 тысяча.

При этом за 12 лет резко выросло число занимающихся спортом в различных секциях и клубах. Если в 2010 году их было 26,3 миллиона человек, то к 2015 году их число возросло до 43,5 миллиона, а в 2022 году – почти до 70 миллионов.

Директор Государственного научного центра "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева сообщила, что в России 10% населения страдают тяжелым ожирением, более 30% имеют избыточный вес и ожирение. По ее словам, это база для развития сердечно-сосудистых состояний – инфарктов, инсультов и развития сахарного диабета.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, что фастфуд, жареная и копченая пища, избыток простых углеводов и рафинированных продуктов провоцируют накопление внутреннего жира вокруг почек, печени и поджелудочной железы.

Она предупредила, что плохая работа поджелудочной железы увеличивает риск развития панкреатита, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета.

Число людей с ожирением в РФ выросло почти на 40%