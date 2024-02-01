Сомнолог объяснил, из-за каких кошмаров нужно обратиться к врачу

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При навязчивых кошмарах, когда человеку снится одна и та же ситуация, нужно обратиться к врачу. Об этом в эфире радио Sputnik заявил врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

По его словам, причиной кошмаров могут стать психотравмирующие ситуации, перегруженность информацией и некоторые заболевания. Он считает, что кошмар – сон, в сюжете которого есть опасность гибели, получения тяжелых травм. Как правило, их провоцируют какие-то психотравмирующие ситуации и информационный невроз, объяснил эксперт.

Также причиной кошмара он назвал апноэ – временную остановку дыхания. Если человек во время сна перестал дышать, то ему может присниться, что его душат или топят, то есть это отражение во сне каких-то физических процессов в организме, рассказал Бузунов и указал, что провоцировать кошмары еще могут медикаменты, например нейролептики или антидепрессанты.

Сомнолог уточнил, что если сюжеты кошмарных снов разные, то это нормально. Это, считает он, означает, что мозг обращается к страшным ситуациям, проигрывает их, обрабатывает информацию и принимает решение для реакций в будущем. Если кошмар с определенным сюжетом приснился единожды, то мозг разобрался с этой проблемой, уточнил Бузунов.

Однако, продолжил врач, если кошмарный сон стал навязчивым, там повторяется одна и та же ситуация, то человеку нужно обратиться к специалисту. С его слов, такое может возникнуть из-за посттравматического стрессового расстройства. Во время сна мозг анализирует информацию, но не может ее принять, найти решение. И это серьезная проблема, которая требует лечения, подытожил сомнолог.

В свою очередь, диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Майкл Мосли рассказал, что для борьбы с бессонницей нужно меньше находиться в постели и позже ложиться спать. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Эксперт уверен, что из-за позднего отхода ко сну у человека не будет времени лежать и переживать о своем самочувствии на следующий день. С его слов, чем меньше времени человек находится в кровати, тем сильнее он устает и больше хочет спать. Поэтому, продолжил Мосли, как только голова коснется подушки, наступит глубокий и восстанавливающий сон.

Специалист призвал вести дневник и записывать туда количество часов сна, чтобы определить идеальное время для отхода ко сну. Он указал, что если человек спит по шесть часов в сутки, то ложиться для него раньше не имеет смысла.

"Например, если вам нужно встать в семь утра, не нужно ложиться до часу ночи", – добавил он.

Ранее клинический психолог Татьяна Метелева заявила, что одним из основных признаков психического нездоровья является нарушение сна. Она подчеркнула, что люди, которые обращаются за помощью к психиатру или в специализированные учреждения, часто говорят о том, что этому предшествовало несколько дней или даже недель тяжелых нарушений сна. При появлении бессонницы психолог рекомендовала обратиться к врачу как минимум за консультацией.

"Доктор 24": страшные сны