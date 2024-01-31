Сомнолог предупредила о вреде установки нескольких будильников

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Привычка устанавливать несколько будильников приводит к тому, что последний час сна становится некачественным, заявила сомнолог Елена Царева. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнула, что человек, у которого нет проблем со сном, должен вставать после первого звонка будильника. Кроме того, пробуждение после нескольких будильников, которые срабатывали в течение часа, ощущается хуже: человек может чувствовать смятение и сонливость, предупредила Царева.

Для того чтобы почувствовать себя бодрым, можно выпить чашку кофе, посоветовала она. Специалист также обратила внимание, что качество сна может ухудшаться из-за повышенной температуры, позднего приема пищи или давления.

Для более легкого пробуждения следует определить конкретное время для завтрака, которое будет регулярно соблюдаться. Если у организма есть четкий график, чувство голода будет способствовать пробуждению, объяснила сомнолог.

Также эксперт рекомендовала делать зарядку. По ее словам, физическая нагрузка тоже поможет быстрее справиться с чувством сонливости.

Ранее клинический психолог Татьяна Метелева отметила, что нарушение сна является одним из основных признаков психического нездоровья.

По ее словам, многие игнорируют такой признак психического расстройства, как бессонница. Эксперт подчеркнула, что люди, которые обращаются за помощью к психиатру или в специализированные учреждения, часто говорят о том, что этому предшествовало несколько дней или даже недель тяжелых нарушений сна.



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