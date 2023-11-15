Ученые опровергли миф о вреде использования смартфона перед сном

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Группа чешских ученых из Масарикова университета опровергла популярный миф о том, что пользование телефоном вечером и ночью ведет к бессоннице. Об этом сообщает "Газета.ру".

Согласно многим исследованиям, считается, что такое недосыпание может приводить к неуспеваемости в образовательных учреждениях и сказываться на психическом и физическом здоровье подростков. Ученые из Чехии решили проверить данное утверждение.

Исследование прошли 203 чешских подростка в возрасте от 13 до 17 лет. На их телефоны специалисты установили специальную программу, которая отслеживала их действия в течение двух недель.

Выяснилось, что между временем использования смартфона и повышением риска нарушений сна нет никакой связи. А сонливость, на которую иногда жаловались участники эксперимента, возникала из-за общего сокращения продолжительности сна.

На это в том числе влияло также "засиживание в смартфоне" допоздна. Однако проблемы сна могли появиться и из-за других причин, которые не связаны с гаджетами, уверены ученые.

До этого сотрудники университета De Montfort из Лондона пришли к выводу, что значительное количество детей просыпаются ночью с целью проверить уведомления на своем телефоне. 12% из 60 детей в возрасте 10 лет специально просыпались и проверяли свои телефоны.



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