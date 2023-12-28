Сомнолог рассказал, признаком каких болезней может быть сонливость

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Если человек часто спит по десять и более часов, это может быть сигналом о нарушениях, происходящих в организме. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил сомнолог и руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

По словам специалиста, потребность в долгом сне может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых или воспалительных заболеваний, а также сахарного диабета второго типа. Кроме того, как он утверждает, желание поспать подольше возникает у людей, страдающих апноэ (остановка дыхания во сне).

При этом Калинкин уточнил, что человек не должен беспокоиться из-за долгого сна в тех ситуациях, когда он хочет выспаться в выходные, если в рабочие дни он спит меньше семи часов в сутки.

"Считается, что за последние сто лет продолжительность сна у людей сократилась с восьми до шести часов, а в некоторых мегаполисах она составляет менее шести часов в сутки. Поэтому накапливается хроническое недосыпание", – добавил эксперт.

Калинкин также порекомендовал после Нового года попробовать восстановить режим сна. Если не нормализовать его, тогда после праздников человек выйдет на работу в состоянии недосыпа. Сомнолог уточнил, что нужно спать только в ночное время, а не пересыпать в утренние и дневные часы.

Также специалист напомнил, что нормальная продолжительность сна составляет семь-девять часов, а максимум не должен превышать десяти часов в сутки.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, что дневной сон позволяет снять усталость и повысить работоспособность, однако для этого важно, чтобы он не был слишком продолжительным. По его словам, если ограничить время сна не получилось, то лучше поспать 1,5 часа.



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