Сомнолог назвала основные способы борьбы с бессонницей

Фото: depositphotos/photographee.eu

Регулярные занятия спортом, аутогенные тренировки, а также отказ от кофеина и алкоголя помогут справиться с бессонницей. Об этом Москве 24 рассказала невролог, сомнолог Кадрия Валеева.

По ее словам, о бессоннице можно говорить, когда человек не может заснуть в течение 30 минут и более, часто просыпается ночью и долго не может провалиться обратно в сон, пробуждается раньше запланированного. Сам сон при этом поверхностный, после которого человек не чувствует себя отдохнувшим.

Если такое продолжается менее трех месяцев – это острая бессонница. Причиной могут быть острые заболевания различных органов и систем.

"Например, недавно у меня был пациент, который не мог спать из-за приступов кашля. После того как ему диагностировали коклюш и он успешно прошел лечение, сон наладился", – отметила врач.



Кадрия Валеева невролог, сомнолог Очень часто причиной бессонницы становятся стресс, тревога, циркадные расстройства, неправильный образ жизни. В этом случае, чтобы наладить сон, важно проводить антистрессовые мероприятия: это могут быть аутогенные тренировки, дыхательные упражнения.

Также возможно применение безрецептурных успокоительных препаратов. А еще важно регулярно заниматься спортом по 45 минут в день: подойдут бег, ходьба, плавание. Плюс стоит отказаться от употребления кофеина и алкоголя, посоветовала врач.

Спать надо стараться по режиму, то есть ложиться и просыпаться в одни и те же часы каждый день, даже в выходные. А также отказаться от дневного сна, отметила Валеева.

При соблюдении всех рекомендаций сон может восстановиться за две-три недели. Если этого не произошло, необходимо обратиться к врачу, иначе бессонница может стать хронической, предупредила сомнолог.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, что в борьбе с бессонницей помогает чай из многолетнего травянистого растения тулси, или базилика священного. По ее словам, напиток показан при проблемах со сном, поскольку обладает легким расслабляющим и седативным действием и благотворно влияет на работу нервной системы.