Врач назвал идеальную продолжительность сна для пожилых людей

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Сон длительностью 7–8 часов является идеальным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Идеальная продолжительность сна особо не отличается по возрасту. Считается, что хорошо, когда пожилой человек спит 7–8 часов", – отметил эксперт.

Терапевт подчеркнул, что хороший ночной отдых необходим для восстановления сил организма. Он также напомнил о существовании разных фаз сна.





Алексей Хухрев врач-терапевт В фазе быстрых глазных движений, когда нам снятся сны, в мозге вырабатываются очень нужные нам гормоны, например соматотропный гормон и другие, которые регулируют в том числе обмен жирных кислот, холестерина, соотношение жира и мышечной массы.

Чтобы сон был качественным и не прерывался ночью, эксперт посоветовал правильно к нему подготовиться. В частности, необходимо засыпать в одно и то же время. Кроме того, стоит "притормозить" активность перед походом в кровать.

"Ведь когда мы просыпаемся с утра, нам надо разогнаться, чтобы мозг заработал. В сон нужно уходить в обратном порядке. Не надо перед походом в кровать наедаться, напиваться чаем, смотреть каких-то возбуждающих вещей", – рекомендует специалист.





Алексей Хухрев врач-терапевт Лучше поесть за пару часов до сна, перед сном подышать свежим воздухом, прогуляться. Это очень способствует хорошему ночному отдыху.

Ранее были названы заболевания, при которых человек может резко просыпаться ночью. В частности, проблема наблюдается у людей, страдающих от синдрома ночного апноэ. Этот недуг характеризуется многочисленными остановками дыхания во сне, ведущими к пробуждению. Кроме того, речь может идет и тревожных расстройствах.



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