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13:53

Общество

Врач назвал идеальную продолжительность сна для пожилых людей

Фото: depositphotos/olesiabilkei

Сон длительностью 7–8 часов является идеальным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Идеальная продолжительность сна особо не отличается по возрасту. Считается, что хорошо, когда пожилой человек спит 7–8 часов", – отметил эксперт.

Терапевт подчеркнул, что хороший ночной отдых необходим для восстановления сил организма. Он также напомнил о существовании разных фаз сна.

В фазе быстрых глазных движений, когда нам снятся сны, в мозге вырабатываются очень нужные нам гормоны, например соматотропный гормон и другие, которые регулируют в том числе обмен жирных кислот, холестерина, соотношение жира и мышечной массы.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Чтобы сон был качественным и не прерывался ночью, эксперт посоветовал правильно к нему подготовиться. В частности, необходимо засыпать в одно и то же время. Кроме того, стоит "притормозить" активность перед походом в кровать.

"Ведь когда мы просыпаемся с утра, нам надо разогнаться, чтобы мозг заработал. В сон нужно уходить в обратном порядке. Не надо перед походом в кровать наедаться, напиваться чаем, смотреть каких-то возбуждающих вещей", – рекомендует специалист.

Лучше поесть за пару часов до сна, перед сном подышать свежим воздухом, прогуляться. Это очень способствует хорошему ночному отдыху.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Ранее были названы заболевания, при которых человек может резко просыпаться ночью. В частности, проблема наблюдается у людей, страдающих от синдрома ночного апноэ. Этот недуг характеризуется многочисленными остановками дыхания во сне, ведущими к пробуждению. Кроме того, речь может идет и тревожных расстройствах.

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