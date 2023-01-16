13:53Общество
Врач назвал идеальную продолжительность сна для пожилых людей
Фото: depositphotos/olesiabilkei
Сон длительностью 7–8 часов является идеальным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Идеальная продолжительность сна особо не отличается по возрасту. Считается, что хорошо, когда пожилой человек спит 7–8 часов", – отметил эксперт.
Терапевт подчеркнул, что хороший ночной отдых необходим для восстановления сил организма. Он также напомнил о существовании разных фаз сна.
Чтобы сон был качественным и не прерывался ночью, эксперт посоветовал правильно к нему подготовиться. В частности, необходимо засыпать в одно и то же время. Кроме того, стоит "притормозить" активность перед походом в кровать.
"Ведь когда мы просыпаемся с утра, нам надо разогнаться, чтобы мозг заработал. В сон нужно уходить в обратном порядке. Не надо перед походом в кровать наедаться, напиваться чаем, смотреть каких-то возбуждающих вещей", – рекомендует специалист.
Ранее были названы заболевания, при которых человек может резко просыпаться ночью. В частности, проблема наблюдается у людей, страдающих от синдрома ночного апноэ. Этот недуг характеризуется многочисленными остановками дыхания во сне, ведущими к пробуждению. Кроме того, речь может идет и тревожных расстройствах.
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