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16:19

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Терапевт рассказала, почему дневной сон может стать предвестником инсульта

Тревожный звонок: кому опасно спать в дневное время
общество медицина эксклюзив

Фото: depositphotos/gstockstudio

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что дневной сон может быть опасен для пожилых людей. По ее словам, чрезмерная сонливость в дневные часы может стать предвестником инсульта.

7 декабря отмечается День любителей поспать.

Специалист советует обратиться к неврологу, если у пожилого человека появилась внезапная дневная сонливость, особенно в сочетании с ночной бессонницей. Врач поможет выяснить, нет ли у пациента проблем с мозговым кровообращением.

Есть наблюдение, что, если человек стал чаще спать днем, это может быть предвестником инсульта. То есть при нарушении мозгового кровообращения человек часто или внезапно засыпает в середине дня из-за нехватки кислорода.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, дневная сонливость бывает часто при обструктивном апноэ сна, говорит терапевт. В этом случае, по словам Чернышовой, во время сна у человека возникают паузы в дыхании, иногда они могут длиться целую минуту. Чтобы решить эту проблему, эксперт советует обратиться за медицинской помощью.

"Человек храпит-храпит, а потом вдруг замирает – не дышит, а потом снова начинает дышать. В этом случае его мозг не получает достаточного количества кислорода. Если таких эпизодов за ночь много, то человек не чувствует облегчения от сна, хотя вроде бы он спал и храпел всю ночь. Эти люди часто засыпают днем при любой возможности", – объясняет эксперт.

Тем не менее иногда дневной сон может быть полезен. Он помогает организму быстрее восстановиться во время и после болезни или травм, а также помогает улучшить самочувствие пожилых людей, говорит терапевт. Но здесь важно знать меру.

Слишком продолжительный дневной сон сбивает режим и приводит к бессоннице. Нужно отследить у себя, нет ли связи, что человек днем отдохнул, поспал, а потом до утра не может уснуть. Сбой такого режима сна не полезен. Если возникла потребность, днем нужно спать не более двух часов.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

"Во сне все процессы регенерации, восстановления, выздоровления улучшаются. Организм использует период сна для того, чтобы починить все повреждения и подготовиться к следующим нагрузкам. Но это не значит, что если ночью проспал 8 часов, то нужно спать еще и днем. Это не принесет большой пользы", – говорит Чернышова.

Ранее ученые выяснили, что сон в неправильной позе может навредить здоровью. По словам специалистов, сон в позе эмбриона особенно опасен для тех, у кого есть проблемы с позвоночником. Людям с заболеваниями сердца не следует спать на левом боку в связи с тем, что сердце испытывает нагрузку от сдавливания органов, добавили эксперты.

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