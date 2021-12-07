Терапевт рассказала, почему дневной сон может стать предвестником инсульта

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что дневной сон может быть опасен для пожилых людей. По ее словам, чрезмерная сонливость в дневные часы может стать предвестником инсульта.
7 декабря отмечается День любителей поспать.
Специалист советует обратиться к неврологу, если у пожилого человека появилась внезапная дневная сонливость, особенно в сочетании с ночной бессонницей. Врач поможет выяснить, нет ли у пациента проблем с мозговым кровообращением.
Кроме того, дневная сонливость бывает часто при обструктивном апноэ сна, говорит терапевт. В этом случае, по словам Чернышовой, во время сна у человека возникают паузы в дыхании, иногда они могут длиться целую минуту. Чтобы решить эту проблему, эксперт советует обратиться за медицинской помощью.
"Человек храпит-храпит, а потом вдруг замирает – не дышит, а потом снова начинает дышать. В этом случае его мозг не получает достаточного количества кислорода. Если таких эпизодов за ночь много, то человек не чувствует облегчения от сна, хотя вроде бы он спал и храпел всю ночь. Эти люди часто засыпают днем при любой возможности", – объясняет эксперт.
Тем не менее иногда дневной сон может быть полезен. Он помогает организму быстрее восстановиться во время и после болезни или травм, а также помогает улучшить самочувствие пожилых людей, говорит терапевт. Но здесь важно знать меру.
"Во сне все процессы регенерации, восстановления, выздоровления улучшаются. Организм использует период сна для того, чтобы починить все повреждения и подготовиться к следующим нагрузкам. Но это не значит, что если ночью проспал 8 часов, то нужно спать еще и днем. Это не принесет большой пользы", – говорит Чернышова.
Ранее ученые выяснили, что сон в неправильной позе может навредить здоровью. По словам специалистов, сон в позе эмбриона особенно опасен для тех, у кого есть проблемы с позвоночником. Людям с заболеваниями сердца не следует спать на левом боку в связи с тем, что сердце испытывает нагрузку от сдавливания органов, добавили эксперты.
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