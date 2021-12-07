Сомнолог рассказал о способах борьбы с джетлагом

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Сегодня можно выделить несколько вариантов джетлага – рассогласование циркадного ритма человека с природным, вызванное быстрой сменой часовых поясов, заявил кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Традиционно джетлаг возникает после длительных перелетов. Также его ощущают врачи и специалисты, работающие посменно и ночью. Кроме того, социальный джетлаг возникает у большинства людей, работающих пять дней в неделю и отсыпающихся в выходные.

"Нужно сохранять один и тот же ритм сна. Также следует снизить прием кофеинсодержащих напитков. То есть если даже вы прилетели из разительно отличающегося часового пояса, не надо сразу же набрасываться на кофе, какие-то энергетики", – посоветовал Мелехин.

Кроме того, эксперт рекомендовал увеличить физическую активность, не заниматься сенсорной нагрузкой, исключить дневной сон и внимательно пересмотреть свой график. Выходные дни желательно начинать в то же время, что и будни, это позволит нервной системе избежать стресса.

Мелехин обратил внимание на новый вариант джетлага, который появился во время пандемии. Люди, работающие на удаленке, перестали выходить в офлайн, привыкли дольше спать и работать на диване. Однако экспертам еще предстоит изучить влияние данного джетлага на организм человека.

Ранее врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что самое физиологичное положение для сна – это лежа на боку. Однако, по словам специалиста, выбор позы может зависеть от заболеваний, которые имеются у людей.

