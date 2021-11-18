Сомнолог дала рекомендации, в каких позах лучше всего спать

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала Москве 24, что самое физиологичное положение для сна – это лежа на боку.

"Было исследование калифорнийских ученых о том, что продукты обмена из организма выводятся по-разному в разных положениях тела. Вывод продуктов обмена из организма замедляется, если человек спит на спине, и полностью прекращается в случае сна на животе", – сказала эксперт.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог В этом смысле самое физиологичное положение – это положение на боку. В нем скорость вывода продуктов обмена, например таких как белок амилоид, который, накапливаясь, может приводить к болезни Альцгеймера, максимальная.

Однако, по словам специалиста, есть и другой взгляд на то, в каком положении должен спать человек. В частности, выбор позы может зависеть от заболеваний, которые имеются у людей.

"Известно, что храпящие люди чаще всего храпят в положении на спине. Это связно с тем, что язык, расслабляясь, может западать назад и затруднять дыхание. Также это может способствовать ухудшению дыхания во сне. И один из методов лечения – позиционная терапия, то есть ограничение сна на спине", – объяснила Царева.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог Людям, имеющим проблемы с работой сердца, не стоит спать на левом боку. Для тех, кто не имеет проблем с сердцем, – и правый, и левый бок одинаково полезен. Люди, которые чаще всего испытывают проблемы с пищеварением, выбирают положение на животе, тем самым облегчают симптомы, в том числе болевые.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что люди, которые ложатся спать в промежуток между 22:00 и 23:00, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний, в отличие от тех, кто отходит ко сну позже или раньше. Специалисты провели анализ соотношения между сердечно-сосудистыми заболеваниями и параметрами начала сна. Для участия в исследовании пригласили 88 026 женщин и мужчин.