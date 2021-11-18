Сомнолог дала рекомендации, в каких позах лучше всего спать

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Врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала Москве 24, что самое физиологичное положение для сна – это лежа на боку.
"Было исследование калифорнийских ученых о том, что продукты обмена из организма выводятся по-разному в разных положениях тела. Вывод продуктов обмена из организма замедляется, если человек спит на спине, и полностью прекращается в случае сна на животе", – сказала эксперт.
Однако, по словам специалиста, есть и другой взгляд на то, в каком положении должен спать человек. В частности, выбор позы может зависеть от заболеваний, которые имеются у людей.
"Известно, что храпящие люди чаще всего храпят в положении на спине. Это связно с тем, что язык, расслабляясь, может западать назад и затруднять дыхание. Также это может способствовать ухудшению дыхания во сне. И один из методов лечения – позиционная терапия, то есть ограничение сна на спине", – объяснила Царева.
Ранее британские ученые пришли к выводу, что люди, которые ложатся спать в промежуток между 22:00 и 23:00, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний, в отличие от тех, кто отходит ко сну позже или раньше. Специалисты провели анализ соотношения между сердечно-сосудистыми заболеваниями и параметрами начала сна. Для участия в исследовании пригласили 88 026 женщин и мужчин.
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