Врачи рассказали, почему вредно спать более 6,5 часа в день

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Ученые из Университета Джорджа Вашингтона оценили вред, который может получать человек при сне продолжительностью больше 6,5 часа. Об этом они рассказали в публикации для научного журнала Brain.
В эксперименте приняли участие сто пожилых людей возрасте от 75 до 80 лет. Их состояние рассматривали в течение пяти лет. На момент начала исследовательской работы у 88 пациентов отсутствовали признаки деменции, в то время как у 12 зафиксировали нарушения когнитивных функций мозга.
Специалисты изучали продолжительность и качество сна в промежутках 4–6 ночей за счет электроэнцефалографии – во время сна испытуемым надевали на лоб специальный электрод. Выяснилось, что негативное воздействие на когнитивные функции человека оказывают короткий низкокачественный сон длительностью минимум 4,5 и более 6,5 часа. Причины вредного воздействия переизбытка сна специалисты пока не установили.
Американский врач Ребекка Роббинс ранее рассказала, что регулярный недосып может спровоцировать развитие слабоумия и болезни Альцгеймера. Здоровый сон, по словам эксперта, нужен для нейтрализации токсинов в мозге.
"Доктор 24": сон
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