Эксперт рассказал, как выбрать идеальный матрас

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Владелец производства матрасов Александр Шевляков в беседе с Москвой 24 рассказал, что лучшие матрасы выполнены с применением технологии независимого пружинного блока.
По словам эксперта, в матрасах с независимыми пружинами каждая помещается в специальный чехол и не связывается с другими. За счет этого изделие лучше подстраивается под человека.
Шевляков добавил, что при выборе матраса в первую очередь нужно ориентироваться на ощущение комфорта, а не стремиться специально взять самый мягкий или жесткий.
"Один и тот же матрас для среднестатистических мужчины и женщины будет казаться немного разным из-за перепада веса. Дело в том, что мужчина в среднем весит в районе 90 килограммов, а женщина – в районе 60", – отметил собеседник Москвы 24.
При этом на жесткость матраса с независимыми пружинами влияют два критерия: количество пружин на квадратный метр и тип наполнителя, подчеркнул специалист. "Для жесткого матраса нужно от 512 пружин на квадратный метр и больше", – пояснил эксперт.
Из наполнителей Шевляков рекомендует обратить внимание на латекс и кокос.
"Все остальные наполнители – это искусственные аналоги латекса и кокоса. Только у поролона есть 250 марок, есть полиэфирные волокна. Но все это недолговечные варианты экономкласса. Срок службы на практике не превышает 3,5–5 лет", – добавил эксперт.
Он отметил, что сложнее всего подобрать матрас для полных людей с весом более 120 килограммов. "Для них подойдут только высокие, большие матрасы с большим количеством наполнителя – от 5–6 сантиметров. Латекс, кокос, поролон – в любой вариации. И в таком матрасе должно быть от 512 независимых пружин", – заявил Шевляков.
"Городской стандарт": матрас
Для тех пар, у которых разные предпочтения по жесткости, на рынке представлены двуспальные матрасы со своими наполнителями для каждой половины, добавил специалист.
"Это хороший маркетинговый ход, но в процессе эксплуатации такая конструкция довольно быстро разваливается. Нет возможности жестко соединить блоки наполнителей, поэтому это недолговечно", – объяснил собеседник Москвы 24. Для людей с разными предпочтениями Шевляков советует брать матрас средней жесткости.
При этом эксперт полагает, что слово "ортопедический" в рекламе матраса чаще всего является лишь маркетинговой уловкой. Дело в том, что по закону ортопедическими могут называться только матрасы, признанные изделиями медицинского назначения с сертификатом Росздравнадзора.
Ранее дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что качество сна часто зависит не только от типа и формы матраса.
По ее словам, правильно подобранная подушка предотвращает излишнее напряжение мышц шеи, перегибание кровеносных сосудов, обеспечивает нормальную циркуляцию крови, что сказывается на качестве сна. Важен также материал, из которого она изготовлена.
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