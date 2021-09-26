Врач рассказала о подушке, которая поможет избавиться от храпа

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Врач-сомнолог Милена Чернышева рассказала, как сделать подушку, которая поможет избавиться от храпа. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".
Специалист посоветовала добавить в наполнитель подушки растения, которые способствуют крепкому сну. Например, корень валерианы, вереск, мелиссу, шалфей, чабрец или мяту.
"Правда, надо помнить, что в редких случаях возможна аллергическая реакция на эти растения. Если наблюдается зуд в области лица и шеи или хочется чихать, значит, вам подходят не все травяные подушки", – отметила Чернышева.
Целебными свойствами также обладают другие наполнители. Гречка обладает ортопедическим эффектом, душица тонизирует, а пустырник и шишки хмеля расслабляют.
Ранее японский ученый, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал о продукте, который снижает риски появления у человека рака и инсульта. Речь идет о зеленом чае, в котором в большом количестве содержатся катехины, увеличивающие активность ферментов, задействованных в расщеплении и расходовании жира.
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