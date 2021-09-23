Ученые назвали признак смертельно опасного уровня холестерина, заметный на ногах

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Заметное замедление роста ногтей на ногах указывает на повышенный уровень холестерина в крови. Об этом сообщает газета Daily Express.

Соединение сужает сосуды и ограничивает кровоток, поэтому больной может чувствовать судороги в икроножных мышцах после активной деятельности.

Еще одним признаком является онемение в ногах. У людей начинают чаще мерзнуть голени и стопы, выпадать волосы.

Высокий уровень холестерина в крови закупоривает сосуды и увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ, подчеркнули эксперты.

Для избежания осложнений врачи советуют вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием насыщенных жиров.

Ранее доктор Александр Мясников перечислил четыре предвестника инсульта. Среди них он отметил вредные привычки и употребление гормональных препаратов.