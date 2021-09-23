Диетолог рассказала, опасно ли глотать жвачку

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, почему рискованно глотать жвачку.

Жевательной резинке 23 сентября исполнится 173 года. В этот день американец Джон Куртис произвел ее у себя дома. Однако широкую популярность жвачка приобрела только в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Он доработал ее и занялся серийным выпуском.

По словам Кругловой, в первую очередь попавшая в пищевод жвачка угрожает детям.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если это небольшая жвачка и ее проглотит взрослый человек, никаких проблем в целом не будет. Если это ребенок, то у детей просвет кишечника тоньше, поэтому есть риск формирования кишечной непроходимости.

"Когда это совсем маленький ребенок, закупорка просвета может произойти даже от одной жвачки. Теоретически это же может случиться, когда взрослый человек регулярно проглатывает жвачку. Однако я не встречала информации или наблюдений о таких случаях. Поэтому о 100-процентной вероятности и об объемах жвачки, которые нужно для этого проглотить, мне говорить сложно", – отметила Круглова.

Переваривание жевательной резинки может пагубно сказаться на людях с диагностированным дивертикулитом, предупреждает диетолог. Это заболевание, при котором происходит выпячивание кишечной стенки, говорит специалист.

"В кишечнике образуются дивертикулы. Можно сказать, это "карманы", локальные расширения некоторых участков. Туда может попадать различная пища. В том числе и жевательная резинка. Когда это образование воспаляется, возникает острое состояние", – комментирует Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Это острая хирургическая патология. Она опасна возникновением в этом образовании свища, через который содержимое дивертикула выходит в брюшную полость. Оно не стерильно, поэтому может вызывать воспалительные заболевания.

По словам собеседницы Москвы 24, дивертикулит среди пациентов встречается нередко. В первую очередь заболевание характерно для пожилых пациентов и людей, которые страдают запорами, обратила внимание Круглова.

При этом в большинстве случаев жвачка впоследствии выйдет из организма естественным путем вместе с пищевым комком, резюмировала диетолог.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что для поддержания здорового зрения нужно время от времени жевать жвачку. По ее словам, это улучшает кровообращение и подпитку для глаз.

