Эксперт рассказала, что жевательная резинка может помочь в похудении

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Помочь в похудении может жевательная резинка, об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, процесс снижения веса может быть активирован при жевании жвачки за счет контроля тяги к еде, редких перекусов и работе жевательными мышцами. Более того, монотонные движения при жевании помогут пережить стресс и стабилизируют настроение.

"Мятная жевательная резинка, например, сильно стимулирует вкусовые рецепторы, и сразу после нее многие продукты приобретают неприятный привкус. И дополнительный бонус – жевательные мышцы – это тоже мышцы, и они способны сжигать калории. А еще повторяющиеся движения при жевании способствуют стабилизации эмоционального состояния и помогают редуцировать стресс. Думаю, многие из вас отмечали, что в нервной обстановке жевание помогает успокоиться и справиться с ситуацией", – приводит Агентство "Москва" слова эксперта.

Стародубова подчеркнула, что повышенное слюноотделение, вырабатывающееся во время жевания, полезно для ротовой полости. Кроме этого, жевание в течение 15–20 минут стимулирует краткосрочную память.

"Жевание жевательной резинки, желательно без сахара, способствует стимуляции слюноотделения. И именно эта слюна обладает положительным эффектом, она "смывает" остатки пищи, а содержащиеся в слюне вещества останавливают размножение бактерий в полости рта, что способствует профилактике кариеса и освежает дыхание", – объяснила диетолог.

Однако при всех перечисленных плюсах жевательной резинки не стоит забывать и о ее вреде.

"Частое и длительное жевание может приводить к нарушениям артикуляции, повышать "изнашиваемость" пломб, коронок, мостов, виниров и имплантов. При этом частое и интенсивное жевание жевательной резинки может приводить даже к головным болям в связи с напряжением жевательных мышц, а в случае содержания сахара в жевательной резинке – и приводить к развитию кариеса. Однако и жевательная резинка без сахара имеет свои риски. Такие жевательные резинки часто содержат сахарные спирты, которые при значительном потреблении способствую послаблению стула", – заверила Стародубова.

Идеальным сочетанием для получения пользы от жвачки будет жевание продукта без сахара в течение 10–20 минут подряд не более 30 минут в день.

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