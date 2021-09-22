Названы полезные свойства кукурузы

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Несколько исследований показали, что регулярное употребление кукурузы, богатой питательными веществами, способствует улучшению пищеварения. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Многие считают кукурузу овощем, однако технически она является цельным зерном, не содержит глютена и является хорошей альтернативой пшенице. Исследователями установлено, что употребление кукурузы уменьшает риск ожирения, сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2-го типа и рака.

Однако есть кукурузу советуют умеренно. Взрослым женщинам диетологи рекомендуют разово съедать один початок кукурузы, полстакана обжаренных в духовке ядер или три чашки попкорна.

Кукуруза является естественным источником витаминов группы В и калия, который поддерживает здоровое кровяное давление, работу сердца и мышечные сокращения.

Витамин A, которого в кукурузе содержится в 10 раз больше, чем в других злаках, помогает предотвратить снижение когнитивных функций, полезен для зрения, а также поддерживает иммунитет.

Кроме того, в кукурузе содержатся антиоксиданты. Лютеин и зеаксантин помогают защитить глаза, снизить риск развития катаракты и дегенерации желтого пятна. Кверцетин уменьшает острое и хроническое воспаление, а также способствует предотвращению нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Нерастворимые пищевые волокна, которые содержатся в кукурузе, не расщепляются и не всасываются в кровь, что помогает пищеварению. Диета, включающая такую клетчатку, также уменьшает риск развития рака толстой кишки и способствует снижению веса.

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