Врач рассказал, какие продукты нельзя употреблять на ночь

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал "Москве 24", какие продукты нельзя есть на ночь. Прием пищи за 15 минут до сна крайне негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте. И в первую очередь – на желудке. Это может привести к воспалительным заболеваниям, то есть к гастритам. Учитывать режим питания особенно важно для спортсменов.
"Ночью вырабатывается гормон соматотропин, отвечающий за рост мышечных тканей. И если вы поели на ночь, то синтез этого гормона снижается", – рассказал Арзамасцев в интервью программе "Доктор 24".
По словам эксперта, на ночь ни в коем случае нельзя есть сладости, красное мясо, бобовые и соевые продукты, а также соленую и острую пищу. Если необходимо перекусить незадолго до сна, врач рекомендует обойтись четвертинкой авокадо, индейкой, курицей или белой нежирной рыбой. Эти продукты допустимо съесть за час до отхода ко сну.
"На ночь можно выпить вишневый сок. Вишня содержит достаточное количество мелатонина, гормона сна", – советует эксперт. Специалист также напомнил, что идеальное время ужина – за 4 часа до сна.
Ранее повара рассказали, какие блюда не рекомендуется брать в столовых. С осторожностью стоит отнестись к салатам, заправленным майонезом, и вторым блюдам, приготовленным из фарша. При выборе пищи необходимо обратить внимание на ее внешний вид и условия хранения.
"Салаты, кремовые десерты и молочные продукты обязательно должны храниться в холодильнике или холодильной витрине. Супы должны находиться в суповых мармитах (емкостях для готовых блюд), их следует постоянно подогревать, они не должны быть заправлены", – считает шеф-повар Александр Рягузов.
По словам эксперта, важно выяснить, из чего приготовлено блюдо. Кроме того, в любом пункте питания обязательно должны находиться умывальник и мыло.
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