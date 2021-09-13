Повара рассказали, какие блюда лучше не брать в столовых

Нередко россияне опасаются, что в дешевых точках общепита есть риск отведать некачественное блюдо. Чтобы этого не случилось, клиентам приходится быть особенно придирчивыми при выборе еды. Рассказываем, как перекусить в бюджетном заведении, не рискуя здоровьем.



Внешность имеет значение

Иногда достаточно внимательного взгляда, чтобы понять, как в заведении относятся к качеству продуктов и соблюдают ли условия их хранения. Шеф-повар Александр Рягузов посоветовал при выборе блюд в первую очередь обратить внимание на их внешний вид.

"Салаты, кремовые десерты и молочные продукты обязательно должны находиться в холодильнике или холодильной витрине", – предупредил эксперт.

Стоит остерегаться засохшего сыра, и уж тем более на нем не должно быть следов плесени, только если это не специальный сорт. Также внимательно нужно выбирать овощные салаты. Если продукты в них заветренные или вялые, то от такого угощения лучше воздержаться. Майонез и сметана не должны быть покрыты характерной корочкой. Есть блюда с такими соусами опасно для здоровья.





Александр Рягузов шеф-повар Если на раздаче стоит суп, заправленный майонезом или сметаной, то я бы советовал не брать его вообще. Пока горячий суп постепенно остывает, майонез в нем быстро портится. Супы должны находиться в суповых мармитах (емкостях для готовых блюд), их следует постоянно подогревать, они не должны быть заправлены.

Что касается вторых блюд, то лучше избегать слишком жирных или пережаренных вариантов.



"Возможно, жирненькое кушанье повкуснее и посытнее, но ваш желудок может с ним не справиться. Вот после такого второго блюда обычно и случаются изжоги и отрыжки", – подчеркнул Рягузов.

Горячее тоже должно находиться в гастроемкостях на специальных мармитах, а не в открытых тарелках.



Зри в корень

Эксперт отмечает, что от отравления и других проблем со здоровьем клиента может спасти своевременный вопрос о составе блюда. Не нужно стесняться задать его повару.

"Возможно, в готовой еде есть продукты, которые вы не переносите или они вызывают у вас аллергию. А ведь можно и не почувствовать их вкуса и даже не знать о том, что они добавлены в пищу", – объяснил шеф-повар.

Очень важно выяснить, из чего приготовлено блюдо, поскольку их состав в столовой не всегда постоянный: повара могут что-то убрать или добавить. Конечно, работникам кухни следует готовить в соответствии с меню, но на производстве всякое бывает.

Первое и самое главное правило, спасающее нас от проблем со здоровьем, – обязательное мытье рук перед едой. Поэтому в любом пункте питания должны быть умывальник и мыло.



Ешь мясо

Чаще всего специалисты советуют с осторожностью выбирать в общепите рыбные и молочные угощения. При этом бренд-шеф Артем Волчек категорически не рекомендует брать в столовых блюда из фарша.

С подозрением надо относиться к котлетам, тефтелям, зразам и фрикаделькам. И это не только потому, что посетителю неизвестно, какого качества перемолотое мясо и что именно повара добавляют в него, чтобы оно казалось ароматным и вкусным.





Артем Волчек бренд-шеф Блюда из фарша быстрее портятся, поэтому если есть выбор, то в общепите лучше взять просто кусок мяса.

К любому мясу предпочтительнее добавить порцию клетчатки, например овощей, чтобы продукт лучше усвоился. Причем овощи должны быть заправлены маслом. Если же вы сомневаетесь в уровне закусочной, то следует перенести свою трапезу в крупные сетевые заведения, где есть строгие стандарты качества, а выбор блюд – на любой вкус и кошелек.