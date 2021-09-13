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Общество

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Повара рассказали, какие блюда лучше не брать в столовых

Голод не тетка: что съесть в столовой, чтобы не отравиться
общество еда

Нередко россияне опасаются, что в дешевых точках общепита есть риск отведать некачественное блюдо. Чтобы этого не случилось, клиентам приходится быть особенно придирчивыми при выборе еды. Рассказываем, как перекусить в бюджетном заведении, не рискуя здоровьем.

Внешность имеет значение

Фото: depositphotos/Spritnyuk

Иногда достаточно внимательного взгляда, чтобы понять, как в заведении относятся к качеству продуктов и соблюдают ли условия их хранения. Шеф-повар Александр Рягузов посоветовал при выборе блюд в первую очередь обратить внимание на их внешний вид.

"Салаты, кремовые десерты и молочные продукты обязательно должны находиться в холодильнике или холодильной витрине", – предупредил эксперт.

Стоит остерегаться засохшего сыра, и уж тем более на нем не должно быть следов плесени, только если это не специальный сорт. Также внимательно нужно выбирать овощные салаты. Если продукты в них заветренные или вялые, то от такого угощения лучше воздержаться. Майонез и сметана не должны быть покрыты характерной корочкой. Есть блюда с такими соусами опасно для здоровья.

Если на раздаче стоит суп, заправленный майонезом или сметаной, то я бы советовал не брать его вообще. Пока горячий суп постепенно остывает, майонез в нем быстро портится. Супы должны находиться в суповых мармитах (емкостях для готовых блюд), их следует постоянно подогревать, они не должны быть заправлены.
Александр Рягузов
шеф-повар

Что касается вторых блюд, то лучше избегать слишком жирных или пережаренных вариантов.

"Возможно, жирненькое кушанье повкуснее и посытнее, но ваш желудок может с ним не справиться. Вот после такого второго блюда обычно и случаются изжоги и отрыжки", – подчеркнул Рягузов.

Горячее тоже должно находиться в гастроемкостях на специальных мармитах, а не в открытых тарелках.

Зри в корень

Фото: depositphotos/Zoooom

Эксперт отмечает, что от отравления и других проблем со здоровьем клиента может спасти своевременный вопрос о составе блюда. Не нужно стесняться задать его повару.

"Возможно, в готовой еде есть продукты, которые вы не переносите или они вызывают у вас аллергию. А ведь можно и не почувствовать их вкуса и даже не знать о том, что они добавлены в пищу", – объяснил шеф-повар.

Очень важно выяснить, из чего приготовлено блюдо, поскольку их состав в столовой не всегда постоянный: повара могут что-то убрать или добавить. Конечно, работникам кухни следует готовить в соответствии с меню, но на производстве всякое бывает.

Первое и самое главное правило, спасающее нас от проблем со здоровьем, – обязательное мытье рук перед едой. Поэтому в любом пункте питания должны быть умывальник и мыло.

Ешь мясо

Фото: depositphotos/tsikhan

Чаще всего специалисты советуют с осторожностью выбирать в общепите рыбные и молочные угощения. При этом бренд-шеф Артем Волчек категорически не рекомендует брать в столовых блюда из фарша.

С подозрением надо относиться к котлетам, тефтелям, зразам и фрикаделькам. И это не только потому, что посетителю неизвестно, какого качества перемолотое мясо и что именно повара добавляют в него, чтобы оно казалось ароматным и вкусным.

Блюда из фарша быстрее портятся, поэтому если есть выбор, то в общепите лучше взять просто кусок мяса.
Артем Волчек
бренд-шеф

К любому мясу предпочтительнее добавить порцию клетчатки, например овощей, чтобы продукт лучше усвоился. Причем овощи должны быть заправлены маслом. Если же вы сомневаетесь в уровне закусочной, то следует перенести свою трапезу в крупные сетевые заведения, где есть строгие стандарты качества, а выбор блюд – на любой вкус и кошелек.

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