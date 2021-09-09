Эксперты рассказали, в каких случаях можно не оставлять чаевые

Оставлять чаевые барберу или официанту, а может, просто ограничиться оплатой по счету? Этот вопрос часто мучает москвичей. Рассказываем, в каких случаях работников сферы услуг следует обязательно благодарить, а когда не зазорно воздержаться от лишних трат.

Премного благодарен

Специалисты по этикету считают, что в кафе или ресторане официанту принято всегда оставлять чаевые, если они не включены в счет.

"В России стандартный размер чаевых – 10%. Чаще всего они делятся между персоналом ресторана, а не достаются только одному официанту. Если у вас есть желание, то можно дать эти 10% заведению и столько же лично тому, кто вас обслуживал, сказав ему об этом", – пояснила преподаватель по этикету и элегантности, тренер по личному бренду Анастасия Перевалова.

По словам эксперта, лучше, если чаевые будут наличными, хотя сейчас во многих ресторанах на чеке можно найти QR-код, по которому переводят дополнительное вознаграждение лично официанту. Кроме того, не стоит просить включать чаевые в счет, так как они могут не дойти до персонала.

В России, к сожалению, не принято оставлять на чай таксистам, хотя это тоже предусмотрено правилами этикета – те же 10% от суммы заказа.



Анастасия Перевалова преподаватель по этикету и элегантности, тренер по личному бренду Человеку, который носит багаж в аэропорту или в отеле, принято давать не меньше 100 рублей в России или двух долларов в других странах. То же самое относится к горничной и швейцару.

Но есть и небольшая тонкость этикета – гардеробщику и швейцару чаевые дает только мужчина. Можно вознаградить и тех, кто помогает автомобилисту на заправке или парковке. Также считается хорошим тоном, если вы оставляете на чай косметологам, мастерам маникюра и парикмахерам в салоне. Здесь чаще всего также платится 10% от суммы.



Не нарушая этикет

Но можно ли не оставлять в кафе чаевые? Если у вас есть обоснованные претензии к качеству обслуживания, то от денежного вознаграждения без зазрения совести можно воздержаться. При этом всегда лучше озвучить претензию, чем затаить обиду. Возможно, вы поможете ресторану больше не совершать досадных промахов.



То же самое касается и салонов красоты. Если клиенту не понравилась работа мастера, то можно не оставлять чаевые, а заплатить только за проделанную работу. В крайнем случае – написать жалобу на обслуживание.

"Очень часто гости не оставляют чаевые на бизнес-ланчах, но это самое тяжелое время для обслуживающего персонала, поэтому не забывайте отблагодарить их", – порекомендовала Перевалова.

Общее правило по чаевым: чем дольше вас обслуживали и чем больше было действий относительно вас, тем больше размер дополнительного вознаграждения. Но и сорить деньгами тоже не стоит.

Добровольное согласие

Этикет этикетом, но по разным причинам не все готовы безболезненно потратить деньги сверх стоимости услуги, даже если они были оказаны качественно. Надо ли себя за это упрекать?

По словам психолога-психотерапевта Олеси Маряевой, если вам кажется, что основной оплаты достаточно, то вы вправе не оставлять дополнительные деньги. А когда хочется дать чаевые и у вас есть такая возможность, то почему бы этого не сделать.

"Давайте вспомним, что чаевые – это прежде всего добровольное вознаграждение. Вы уже заплатили за услугу, остальное – на ваше усмотрение. А раз решать только вам, то никто не вправе указывать, когда и в какой сумме это делать", – подчеркнула специалист.

Если официант был нерасторопным, перепутал заказы и принес холодное блюдо, то поощрять его, в общем-то, и не за что. С другой стороны, почему бы не порадовать чаевыми курьера, который в непогоду быстро довез вам пиццу, а вы благодаря этому не выходили в ненастье из дома.





Олеся Маряева психолог-психотерапевт Самое главное – не должно быть внутреннего протеста. Если же идет внутреннее сопротивление, то лучше не оставлять чаевых, потому что послевкусием посещения кафе станет эта последняя негативная эмоция. И прическа радовать не будет, если вам покажется, что вы заплатили за нее намного больше, чем рассчитывали.

Основной критерий в вопросе чаевых – желание и возможности человека. Поэтому клиент вне зависимости от степени профессионализма работника сферы услуг должен сам решать, насколько щедро его отблагодарит.