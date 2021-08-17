Эксперт назвал лучшие места для отдыха на Волге

У великой русской реки во все времена было много поклонников: Некрасов писал ей стихи, Репин изображал на своих картинах, о ней снимали кино и сочиняли песни. Волга, несомненно, красива с любого ракурса, однако, когда возникает вопрос, куда поехать отдохнуть, нередко сразу начинаются сложности. Тревел-эксперт Екатерина Васильева выбрала самые интересные и красивые места на берегах великой русской реки.



Исток Волги

Исток крупнейшей в Европе реки расположен на Валдайской возвышенности в Тверской области. На окраине деревни Волговерховье на высоте 228 метров есть крошечный ручеек, из которого и берет начало Волга. В 1999 году здесь восстановили Ольгинский Волговерховский женский монастырь, и с тех пор каждый год в последнее воскресенье мая начинается крестный ход вниз по течению – отсюда и до Калязина, а бывает, что и до Ярославля. Впрочем, большинство туристов едут сюда не за этим, а чтобы постоять одновременно на обоих берегах этой огромной реки.



Верхневолжские озера

Система озер, из которых берет начало великая русская река, находится в 40 километрах от Селигера, но в отличие от последнего здесь не так много туристов. Самым чистым считается озеро Стерж, оно же самое спокойное, за что его в народе прозвали "тихим". Стерж плавно перетекает в озеро Вселуг. Смотреть на оба эти озера круче всего с воды. На берегу Вселуга стоит Ширков погост, а на маленьких островах – деревянные церкви. Неподалеку от озера Пено находится мемориальный комплекс "Ксты", находящийся на месте сожженной фашистами деревни. А вот проток между Большим и Малым Волго (это тоже озера) – чуть ли не самое красивое место на этом маршруте. На Волго отличная рыбалка: клюет судак, щука, окунь и язь. Лодки напрокат, снаряжение для рыбалки и прочая цивилизация – все это есть на базах на берегу.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Конаково

В Конакове начинается уже та самая широкая Волга, которую мы привыкли видеть на фотографиях и картинах. В XIX веке здесь находилось село Кузнецово, которое прославилось своим фаянсом (в городе есть музей), а сегодня это популярное место отдыха москвичей, так как находится всего в 100 километрах от столицы и здесь есть отели, рестораны и прочая туристическая инфраструктура. В Конакове есть старинные церкви и другая архитектура, но прежде всего сюда едут погулять по Конаковскому бору (густой лес с удобными пешеходными тропами), порыбачить и насобирать черники и клюквы в сезон.



Рыбинск

Рыбинск стал известен в советские годы благодаря открытию Рыбинской ГЭС, в ходе строительства которой здесь перекрыли русла Волги и Шексны, так и образовалось Рыбинское водохранилище – настолько огромное, что некоторые называют его Рыбинском морем. "Море" – не единственная достопримечательность города, здесь колоритная архитектура, которая не раз служила в качестве декораций для многих фильмов, включая «Двенадцать стульев».

Однако самое загадочное и притягательное для туристов в Рыбинске – это местная "Атлантида", затопленный в 40-х годах XX века город Молога. Ему посвящен целый музей, где сохранились фотографии, документы и личные вещи местных жителей.



Плес

Модный открыточный творческий город, известный практически каждому москвичу. В свое время это живописное местечко на берегах Волги облюбовал художник Исаак Левитан, затем сюда потянулись другие художники и писатели, а впоследствии – все кому не лень. Несмотря на популярность у туристов, местные умудрились сохранить атмосферу старинного города с его домами, улочками и колокольнями. Летом в Плесе отлично валяться на песчаном пляже и рыбачить (даже если вы не фанат, попробовать свежепойманного копченого леща стоит обязательно), а зимой – кататься на горных лыжах. В любое время года можно прогуляться по местам съемок некоторых сцен "Жестокого романса". Единственный недостаток города – цены здесь кусаются вне зависимости от сезона.



Свияжск и Казань

Редко какой круиз по Волге обходится без посещения Свияжска – небольшого села на острове, у которого сливаются реки Щука и Свияга. В Свияжск едут смотреть древние церкви и монастыри, а чтобы увидеть всю мощь водной стихии, стоит прокатиться 120 километров от Казани в Камское устье – в место, где сливаются Кама и Волга. Там же, в Камском устье, расположена Юрьевская пещера. Многие полагают, что ее название произошло от имени Юрий, однако корни лежат еще глубже: пещера названа именно так, потому что образовалась более 10 тысяч лет назад в юрский период. Вход в пещеру узкий, а дальше находятся несколько просторных залов, вымытые подземные водами, которым спелеологи дали имена: Замок ужаса, Домик профессора, Серебряная комната и другие.



Жигули

В Жигули туристы едут смотреть в первую очередь на красивую природу: Жигулевские и Сокольи горы, заповедник и национальный парк "Самарская Лука" и виды на петляющую Волгу с высоты. Самая известная точка Жигулевских гор – Молодецкий курган, с которого можно увидеть слияние Волги и реки Усы. Отсюда же отлично видно Жигулевское море, а рядом с селом Жигули построен туристический комплекс со всей инфраструктурой. Если прокатиться вдоль по Волге до села Ширяево, можно посетить дом-музей Ильи Репина. Это небольшой деревянный домик с видом на реку, известный тем, что именно там художник работал над картиной "Бурлаки на Волге".



Дельта Волги

В период с середины июля до начала сентября в дельте Волги вблизи от Астрахани можно увидеть бескрайние плантации лотоса. Цветы занесены в Красную книгу России, поэтому срывать их категорически запрещено. Впрочем, цветение водяных лилий не единственное, ради чего стоит совершить путешествие в те края. На скоростном катере можно отправиться к месту, где Волга впадает в Каспийское море. К тому же это одно из лучших мест в России для рыбалки. Заглянуть стоит также и в Астраханский биосферный заповедник, чтобы погулять по благоустроенным экотропам, а при случае понаблюдать за местными животными и птицами.