Эксперт назвала шесть самых интересных городов "Серебряного ожерелья России"

О Золотом кольце России слышал практически каждый, а вот о "Серебряном кольце", точнее "ожерелье", знают пока немногие. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказывает о самых любопытных пунктах этого маршрута.

Работа по созданию маршрута началась в 2013 году, и сегодня в него входят города и деревни Северо-Западного региона нашей страны: Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Калининградской областей. Кроме того, сюда включены Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.



Разработка маршрута пока не закончена, и четкой структуры, как у Золотого кольца, здесь пока нет. Туристические агентства самостоятельно строят маршруты по "Серебряному ожерелью", включая одни города и игнорируя другие. Однако практически все придерживаются одного негласного правила: Санкт-Петербург включать необязательно (разве что в качестве отправной точки – кто из нас там не был?), а вот городам Новгородской, Вологодской и Псковской областей, наоборот, стоит уделить особое внимание.

Выборг

Выборг построили шведские крестоносцы более 700 лет назад, и он находится в 100 километрах от Санкт-Петербурга. Сюда едут, в первую очередь чтобы посмотреть на Выборгский замок ХIII–ХIХ веков, а если повезет – забраться на дозорную башню и посмотреть на город свысока. Летом в Выборге можно застать рыцарские турниры и сфотографироваться в доспехах. Также стоит прогуляться по городской набережной и парку "Монрепо" с его аллеями и скульптурами, а на ярмарке на центральной площади купить брусники и знаменитые выборгские крендели.

Великий Новгород

Великий Новгород – один из древнейших городов современной России, "отцом городов русских" просто так не называют. Самое интересное здесь – это Новгородский детинец, он же Новгородский Кремль XV века, а также Софийская звонница с колоколами XVI–XVII веков, на которую можно подняться и сделать красивые фото с высоты. Именно здесь были написаны первые книги на Руси, здесь же нашли первые берестяные грамоты. Посмотреть на все это богатство можно в Новгородском государственном музее-заповеднике, где выставлены старинные рукописные и печатные книги, самые древние из которых датированы XI веком.

Стоит внимания исторический квартал города Ярославово дворище, где на каждом шагу можно обнаружить что-нибудь старинное, а на память из Великого Новгорода можно привезти пряники ручной работы, местные настойки и варежки от местных мастериц.

Старая Ладога

Поселок Старая Ладога называют первой столицей Руси, так как именно сюда пришел в 862 году княжить Рюрик. Сегодня практически весь город – это музей-заповедник, который реконструировали и воссоздали максимально похожим на древнюю Русь, какой она представляется в летописях.

Главная достопримечательность – Староладожская крепость VIII века, основанная самим князем Рюриком, также здесь сохранились монастыри, старинные усадьбы и другая архитектура. В качестве сувенира из Старой Ладоги можно привезти украшения с кельтскими и скандинавскими орнаментами.

Старая Русса

У многих Старая Русса ассоциируется с именем Федора Достоевского, так как именно здесь писатель работал над романами "Братья Карамазовы", "Бесы" и другими. В городе есть целых два музея в его честь: первый расположен в его доме и посвящен лично писателю, а второй – непосредственно роману "Братья Карамазовы".

Помимо этого, в Старой Руссе еще со времен Средневековья сохранились храмы и монастыри, архитектура в стиле сталинского ампира, а также это первый на северо-западе город-курорт: тут есть минеральные источники и озера с лечебной грязью.

Вологда

Вологда в особой рекламе не нуждается. Этот город известен не только своим маслом, но и деревянным зодчеством: здесь в первозданном виде сохранились купеческие особняки. Кремль здесь тоже когда-то был, к сожалению, от него фактически остались только рвы, но район, где он располагался, посетить непременно стоит – в историческом центре сохранились старинные церкви, соборы, а также знаменитый музей вологодского кружева, где можно купить себе что-нибудь на память.

Псков

Еще один древний русский город, известный своим военным прошлым. Здесь отлично сохранился Псковский Кремль, бывший когда-то мощным оборонительным укреплением. Некоторым постройкам архитектурного ансамбля Псковской крепости более 900 лет, так что можно считать, что в целом здесь самая древняя архитектура всего "Серебряного ожерелья". На территории крепости есть несколько башен, на одну из них – Власьевскую – можно подняться, чтобы посмотреть на город с высоты. В городе очень много церквей: от самых древних – более 100 лет – до совсем "новых", которым от 200 до 300 лет. Музей-заповедник "Поганки палаты" известен своей коллекцией оружия и средневекового серебра, а в окрестностях Гремучей башни, по легендам, водится всякая нечистая сила.