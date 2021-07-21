Эксперт дал рекомендации, как избежать длинных очередей при регистрации в аэропорту

Пассажиры поделились кадрами из аэропорта Внуково, где наблюдались большие очереди. По словам людей, многие стояли в ожидании больше часа и еле успевали. Разбираемся, когда лучше всего приезжать в аэропорт и что делать в подобных ситуациях.



В аэропорту Внуково прокомментировали очереди на регистрацию

Большие очереди

Очевидцы пожаловались на длинные очереди у стоек регистрации в международном аэропорту Внуково. На кадрах, которые они прислали Москве 24, видно скопление людей.

Внутренние рейсы отправляли на международные стойки, объяснили пассажиры. Те, кто летел в Саратов и Волгоград, еле успели пройти регистрацию.

Молодой человек, опаздывавший на рейс до Казани, рассказал Москве 24, что около часа простоял в очереди. "Столько народу! Плюсом [было то, что] попросили тех, кто в Казань, пропустить пораньше", – добавил он.

Другая пассажирка, которая летела до Ставрополя, объяснила Москве 24, что приехала во Внуково в 06:10 и больше часа простояла в очереди на регистрацию.

В пресс-службе аэропорта Москве 24 заявили, что ситуация штатная, поскольку все едут в отпуск и людей много. К тому же у пассажиров международных рейсов дополнительно проверяют антиковидные документы – на это тоже уходит время.

Кроме того, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, во Внуково порекомендовали приезжать в аэропорт не за два, а за три часа до рейса.



Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Как улететь без нервотрепки?

Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков в беседе с Москвой 24 прокомментировал ситуацию с очередями в аэропортах. Чтобы не стать заложником ситуации, он порекомендовал проходить онлайн-регистрацию на рейс. Тогда пассажиру будет необходимо сдать только багаж. "А сдача багажа для онлайн-зарегистрированных пассажиров – это отдельные стойки, там обычно очереди меньше", – уточнил он.

Приезжать в аэропорт специалист советует за 1,5 или 2–2,5 часа, чтобы успеть к открытию регистрации на рейс. "Как правило, за два часа регистрация открывается, за 40 минут она заканчивается, и тут, к сожалению, если не успели, вы можете не улететь", – пояснил собеседник Москвы 24.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Если вы пришли вовремя, но из-за длинной очереди не успели улететь, зафиксируйте это: снимите на видео, сфотографируйте, запишите координаты свидетелей, чтобы к ним обратиться. Здесь уже можно жаловаться в авиакомпанию, потом, например, в Роспотребнадзор, Ространснадзор. Можно и до суда дойти.

Эксперт объяснил, что написать претензию перевозчику можно онлайн либо в представительствах авиакомпании, которые есть в каждом в аэропорту. В таком заявлении, по словам Янкова, надо указать все обстоятельства случившегося. Кроме того, если человек летит в отпуск и у него срываются экскурсии, об этом тоже нужно упомянуть.

"Если авиакомпания не согласится компенсировать все понесенные убытки, то потом – заявление в суд. В суде, кроме возмещения фактически понесенных убытков, можно еще потребовать возмещение морального вреда", – добавил он.

Если же пассажир опоздал на рейс по вине авиакомпании, его должны отправить в место назначения другим рейсом без всяких штрафов, подытожил Янков.

