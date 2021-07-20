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Происшествия

18:22

Самолет Москва – Сочи вернулся в аэропорт Внуково из-за неубранного шасси

происшествия транспорт

Фото: depositphotos/mike_kiev

Самолет Москва – Сочи авиакомпании Utair вернулся в аэропорт Внуково из-за неубранного шасси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"На рейсе Москва – Сочи сработала индикация неуборки шасси. Командир принял решение в интересах безопасности вернуться в аэропорт вылета – Внуково. Посадка благополучная, в 17:09 время московское", – рассказали в пресс-службе.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажиров пересадили на другое воздушное судно, вылет которого запланирован на 19:00. Всем пассажирам предоставили горячее питание и напитки.

В начале июля трансконтинентальный лайнер Singapore Airlines, следовавший из Копенгагена в Сингапур, совершил экстренную посадку в Домодедово из-за инсульта у бортпроводника.

Посадка прошла успешно. Пострадавшего встретила бригада реаниматологов, его госпитализировали.

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